Confinan siete urbanizaciones y núcleos afectados por el incendio en Sentmenat, Barcelona

La Generalitat ha solicitado el confinamiento de siete urbanizaciones y núcleos alcanzados por el incendio forestal de Sentmenat, en la provincia de Barcelona, que se expande sin control creando nuevos focos secundarios y que ya ha afectado a unas diez hectáreas.

Según la Protección Civil, ante la evolución del incendio se ha enviado a las 16:00 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones de El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

El incendio se ha originado en una excavadora que ha comenzado a arder aún por causas aún desconocidas en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, desde donde las llamas se han extendido con rapidez. Así lo ha confirmado en declaraciones a la emisora RAC1 el alcalde de la localidad, Jordi Gilgado, quien ha explicado que el terreno está facilitando la propagación del incendio, que avanza ahora en dirección a la zona de El Farell.

Gilgado ha expresado además su preocupación ante la posibilidad de que las llamas lleguen al sector conocido como el Balcón de Sant Llorenç, un escenario que, según ha advertido, haría el fuego todavía "más grave y difícil de controlar".

En la alerta, Protección Civil insta a los vecinos de estas urbanizaciones y núcleos diseminados a que cierren puertas y ventanas, que no salgan a la calle y que consulten las indicaciones de las autoridades.

Cerca de un centenar de efectivos de los Bomberos, con 36 vehículos terrestres y doce aéreos, combaten este incendio, que en su carrera inicial, cuando ha cogido inercia, ha llegado hasta los 850 metros por segundo.

Según explican los Bomberos, a las 14:21 horas recibieron el aviso de este fuego a través del teléfono de emergencias 112, que ha quemado un campo de cultivo y ha alcanzado la zona forestal.

Los Bomberos priorizan el flanco izquierdo del incendio, que actúa como motor y ha causado varios focos secundarios.

Según algunos datos provisionales de los Agentes Rurales, el fuego ha quemado ya unas diez hectáreas de terreno, principalmente forestal.

El incendio forestal de la Bisbal d’Empordà sigue a activo tres días después

Tres días después de que se originase el fuego en la Bisbal d'Empordà (Girona), los bomberos aún trabajan para intentar dar por controlado el incendio.

El sábado por la noche se consiguió estabilizar después de quemar 2.200 hectáreas y haber afectado a 25 viviendas próximas. Durante las primeras 48 horas, siete municipios y cerca de 12.000 vecinos fueron confinados. Tras ya haber regresado a sus casas, los bomberos están realizando inspecciones en las viviendas para comprobar el estado de cada una de ellas, especialmente de las más cercanas al incendio.