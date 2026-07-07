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INCENDIO FORESTAL

El incendio de Grazalema está estabilizado y los evacuados ya pueden regresar a sus casas

El fuego ha afectado a 222 hectáreas en el paraje de El alamillo, aunque la mayor parte corresponde a superficie de pasto y los daños sobre el alcornocal son menores. La Junta rebaja el nivel de emergencia y mantiene el operativo para lograr su control definitivo.

Sanz señala que el incendio de Grazalema es "complejo" por viento e influencia topográfica

Sanz señala que el incendio de Grazalema es "complejo" por viento e influencia topográfica EUROPAPRESS

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Eva Braña
Eva Braña
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El incendio forestal declarado en el paraje de El Alamillo, en el término municipal de Grazalema (Cádiz), evoluciona de forma favorable y ya ha sido dado por estabilizado. Tras los trabajos de extinción durante la tarde del lunes y la pasada noche, la Junta de Andalucía ha rebajado la Situación Operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) del nivel 1 al 0, aunque los trabajos de extinción continúan.

Todas las personas desalojadas de forma preventiva puedan regresar tanto a sus viviendas como a los establecimientos hoteleros en los que se encontraban alojadas. En total, fueron evacuadas 188 personas como medida de precaución ante la evolución de las llamas.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado la evolución positiva del incendio y ha agradecido la colaboración de la población afectada, así como el trabajo desarrollado por el dispositivo del Plan Infoca durante las últimas horas.

La superficie afectada alcanza las 222 hectáreas, si bien desde la Junta se subraya que una parte importante corresponde a zonas de pasto. Además, los daños sobre el alcornocal, uno de los principales valores ambientales del entorno, han sido finalmente inferiores a los que se temía en los primeros momentos del incendio.

Durante la jornada anterior, el operativo concentró sus esfuerzos en el flanco derecho del perímetro, el área que presentaba mayor complejidad por la intensidad del fuego y la posibilidad de cambios en la dirección del viento. La evolución registrada durante la noche permitió consolidar el perímetro y reducir significativamente el riesgo de propagación.

En las horas previas ya se había reabierto al tráfico la carretera provincial CA-9123, mientras que la A-372 permanecía restringida para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los efectivos desplegados y de la ciudadanía.

Aunque el incendio se encuentra estabilizado, los trabajos no han concluido. El dispositivo de extinción continuará actuando sobre el terreno para alcanzar el control total del fuego y proceder posteriormente a su completa extinción, evitando posibles reproducciones.

El incendio afecta a una zona de monte de gran valor ecológico, dominada por alcornocales que hace décadas ya sufrieron un grave episodio de devastación. La rápida actuación del operativo y la evolución favorable de las últimas horas han permitido minimizar el impacto sobre esta masa forestal y evitar consecuencias de mayor alcance.

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