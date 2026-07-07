Noticias de hoy, martes 7 de julio de 2026

Es San Fermín y uno de Pamplona tenía que ser. Merino marcó el gol que nos hacer soñar con más fuerza.

España, ya en cuartos

Tocó sufrir hasta el descuento. Un pase de Ferrán Torres a Mikel Merino acabó con el gol de la victoria. Un 0-1 a Portugal que le permite a España regresar a cuartos de final de un Mundial, después de 16 años. Las calles y plazas españolas estallaron de emoción y alegría para celebrarlo.

Felicidad en el terreno de juego

Felicidad enorme también sobre el terreno de juego de una selección que hizo un partido muy serio, que propuso y fue más valiente que Portugal. Olmo fue un cuchillo. Rodri, el mejor. Volvió a su nivel de balón de oro en el momento adecuado, pero el nombre propio con mayúsculas es el de Mikel Merino.

Estados Unidos cae en su Mundial

Estados Unidos ha caído en su Mundial. Eliminada con polémica después de que Trump pidiera al presidente de la FIFA que revisara una tarjeta roja a la estrella de su equipo. Llegaron a quitársela, pero de nada ha servido. Bélgica ha goleado a los estadounidenses.

Arranca la Cumbre de la OTAN

Trump ya ha puesto rumbo a la cumbre de la OTAN en Ankara. Va a servir para medir la relación entre Estados Unidos y Europa. De nuevo los ojos puestos sobre él y sus reacciones. Ha tachado de desleales a sus socios por no apoyarle en la guerra contra Irán. España defenderá su decisión de no incrementar al 5% el gasto militar.

Begoña Gómez no puede viajar a Turquía, sí a Londres

Begoña Gómez no podrá acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN. Así lo ha decidido el juez. Considera que su salida a un estado extracomunitario conlleva más riesgo de fuga.

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