Una plaga de termitas invade el centro de salud de Arrigorriaga

Una plaga de termitas en el ambulatorio de Arrigorriga (Vizcaya) ha obligado al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, a instalar unos módulos de obra para poder seguir atendiendo a los pacientes en el momento que desalojen el edificio afectado por los insectos.

La presencia de estos enemigos invisibles fue detectada hace unas semana. Esta plaga de termitas, insecto que se alimenta de cualquier madera que encuentre a su paso, ha comenzado a causar daños en la segunda planta de la infraestructura.

Hasta la fecha, las consultas se siguen manteniendo con total normalidad dentro del mismo ambulatorio: "Había oído que iban a hacer una obra porque el tejado se estaba hundiendo, y que pasaban las consultas a unas casetas en la parte trasera", explica una de los pacientes del centro.

Este martes se mantiene la normalidad en las consultas, pero los miembros del ambulatorio esperan que entre el miércoles y el jueves puedan empezar a recibir pacientes en los módulos ya instalados en la parte trasera del edificio. A partir de entonces, las consultas tendrán lugar en esos pequeños habitáculos que recuerdan mucho a época de pandemia, cuando se habilitaron para poder realizar las pruebas PCR a los posibles contagiados de coronavirus.

Por el momento, los pacientes dicen no haber recibido ningún aviso por parte de su médico, han tenido constancia a través de los medios de comunicación y a muchos de ellos les ha cogido por sorpresa: "No tenía ni idea, esperaba que me hubiesen mandado una carta o algo... Acabo de salir y nadie me ha dicho nada", confiesa un vecino de Arrigorriaga.

La presencia de termitas no es algo que preocupe a los usuarios del ambulatorio, siempre y cuando la atención sanitaria a pacientes no se vea afectada, algo que parece estar más que solucionado con la instalación de las consultas improvisadas.

Se desconoce el tiempo durante el que van a estar habilitados estos nuevos centros de atención. A partir del traslado de consultas, se procederá a realizar una inspección del edificio para catalogar el grado de afectación de las termitas y se espera, en un plazo aproximado de 15 días, poder tomar una decisión que permita solucionar el problema en el edificio.