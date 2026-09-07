Efemérides de hoy 7 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 7 de septiembre?

El 7 de septiembre de 2017, un seísmo de magnitud 8,2 originado en el golfo de Tehuantepec, frente a las costas del sur de México, se convierte en el movimiento telúrico más potente registrado en la región en casi un siglo. La sacudida no solo hace tambalearse los cimientos de la capital a cientos de kilómetros de distancia, sino que golpea con extrema dureza a las comunidades de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, alterando para siempre la geografía urbana y la vida de miles de familias.

Más allá del sobrecogedor dato técnico y del posterior tsunami que levantó olas de hasta tres metros, la tragedia desenterró una profunda crisis humanitaria en zonas históricamente vulnerables. Ciudades enteras vieron colapsar su patrimonio, sus hospitales y sus hogares en cuestión de segundos, dejando un saldo doloroso de cerca de un centenar de víctimas mortales. Sin embargo, la catástrofe también encendió una respuesta social inmediata, donde la solidaridad comunitaria y la resiliencia civil se convirtieron en el verdadero motor de una reconstrucción.

Un 7 de septiembre, pero de 2021, El Salvador se convierte en el laboratorio financiero del mundo al oficializar el bitcoin como moneda de curso legal, una audaz apuesta económica que obligó a comercios y ciudadanos a convivir con la volatilidad extrema de los activos digitales junto al tradicional dólar estadounidense. Esta legislación pionera, impulsada con rapidez por el ejecutivo salvadoreño, buscaba abaratar el envío de remesas y bancarizar a la población, desatando de inmediato un intenso debate global entre el escepticismo de los organismos financieros internacionales por los riesgos de estabilidad y el entusiasmo de los defensores de las criptomonedas, quienes vieron en el país centroamericano el primer gran experimento de soberanía monetaria descentralizada.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de septiembre?

1630.- Fundación de la ciudad de Boston.

1822.- Independencia de Brasil de Portugal, conmemorado anualmente como "el Grito de Ipiranga".

1870.- El buque inglés 'Captain' naufraga y mueren sus 482 tripulantes por una tormenta a 20 millas del cabo Finisterre.

1873.- El presidente de la I República española, Nicolás Salmerón, dimite al mes y medio de ser nombrado porque se niega a firmar sentencias de muerte contra militares.

1901.- Se inaugura la Basílica de Covadonga en Asturias.

1904.- Tíbet firma con Gran Bretaña un tratado de vasallaje y provoca las protestas de China.

1940.- II Guerra Mundial: La Alemania nazi comienza la Batalla de Inglaterra con bombardeos sostenidos y especialmente intensos sobre Londres.

1955.- Reconocimiento del derecho al sufragio femenino en Perú.

1986.- Pinochet sale ileso de un atentado que mata a cinco guardaespaldas.

2003.- Se estrena en España la serie televisiva 'Aquí no hay quien viva'.

2021.- Primera subasta NFT (archivo digital criptográfico) del museo del Hermitage de San Petersburgo al vender varias copias virtuales de obras maestras.

¿Quién nació el 7 de septiembre?

1533.- Isabel I, reina de Inglaterra.

1832.- Emilio Castelar, presidente del gobierno español de la República (1873-1874).

1894.- Gala Dalí, artista y musa de Salvador Dalí.

1909.- Elia Kazan, cineasta estadounidense.

1917.- Gerardo Fernández Albor, expresidente de la Xunta de Galicia.

1943.- Gloria Gaynor, cantante estadounidense

1947.- Rosa Conde, política y exministra española.

¿Quién murió el 7 de septiembre?

1741.- Blas de Lezo y Olavarrieta, almirante español.

1992.- Rafael Solana, escritor mexicano.

2003.- Manuel Barbadillo, pintor español.

2015.- José María Ruiz Mateos, fundador del emporio Rumasa.

2018.- Ceesepe, pintor e ilustrador de la “movida madrileña”.

2020.- Neil Peart, músico canadiense y uno de los mejores baterías de la historia del rock.

2023.- María Jiménez, cantante y bailaora española.

¿Qué se celebra el 7 de septiembre?

Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día del Mundial del Pelirrojo.

Horóscopo del 7 de septiembre

Los nacidos el 7 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre, se celebran las santas Regina y Amalberta y los santos Clodoaldo y Esteban.