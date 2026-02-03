Noticias de hoy, martes 3 de febrero de 2026

Si hablamos de nuestros trenes, cada día parece el día de la marmota. El caos ferroviario sigue con retrasos en la alta velocidad en la línea que une Madrid-Barcelona.

Retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona

Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona suprimir los últimos trayectos de este lunes para disponer de "un periodo adecuado para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria".

Más problemas en Rodalies

Nueva jornada de caos en Rodalies donde el servicio tuvo que paralizarse durante unos minutos esta mañana, en varias ocasiones, por una incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif en Barcelona.

Ataque masivo de Rusia a Ucrania

Ataque masivo a Ucrania por parte de Rusia. Las bombas han destruido varios edificios e instalaciones energéticas en Kiev y Járkov. El ataque tiene lugar un día antes de la reunión prevista entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para intentar logar la paz. Al menos 4 personas han resultado heridas. Se trata del primer bombardeo a infraestructuras energéticas tras el acuerdo alcanzado por Moscú y Estados Unidos precisamente para no atacar dichos servicios y respetar el frío invernal de Ucrania.

El Gobierno podría aprobar un nuevo decreto para las pensiones

El Gobierno cede y el Consejo de Ministros podría aprobar hoy un nuevo decreto para revalorizar las pensiones. La duda es en qué ocurrirá con las medidas antidesahucios que exigen desde la izquierda pero que PNV y Junts piden modificar.

Los agentes del ICE llevarán cámaras corporales

Donal Trump acepta que los agentes del ICE lleven cámaras corporales. Era una reclamación que los demócratas llevaban tiempo pidiendo.

