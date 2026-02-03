Efemérides de hoy 3 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 3 de febrero?

El 3 de febrero de 1522, se produce la Revuelta de Toledo, la última de las insurrecciones de la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520 – 1522). El levantamiento armado es protagonizado por los Comuneros de Castilla, contrarios a la política de la Corona de Castilla y la llegada del rey Carlos I en 1517. Tras la derrota comunera en la batalla de Villalar en abril de 1521, Toledo se mantiene como el principal foco de resistencia.

La ciudad permanece bajo control comunero gracias al liderazgo de María Pacheco, viuda del capitán Juan de Padilla, uno de los ajusticiados en Villalar. María Pacheco había acordado la rendición de Toledo en 1521, pero seguía presente en la ciudad, negándose a entregar las armas. El enfrentamiento contra las fuerzas de Carlos I se mantiene hasta el anochecer cuando se establece una tregua, significando la derrota definitiva de los comuneros y el exilio a Portugal de María Pacheco.

Un 3 de febrero, pero del 2000, el agua vuelve a discurrir sobre el canal del Acueducto de Segovia tras más de 40 años sin funcionamiento. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, y considerado un monumento histórico dentro de la ingeniería civil, se pone de nuevo en marcha en un acto simbólico que celebra el avance del plan de conservación del acueducto.

La histórica obra romana, construida entre finales del siglo I y comienzos del II, había abastecido a la ciudad con agua proveniente del manantial de la Fuenfría hasta prácticamente nuestros días. Sin embargo, el sistema permanece en funcionamiento durante un tiempo limitado. Por motivos de seguridad y conservación, se decide suspender de nuevo el paso de agua. Esto se debe a la detección de posibles filtraciones que pondrían en riesgo la estructura.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 3 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 3 de febrero?

1863.- Creación de los Estados Unidos de Colombia bajo el Gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera.

1919.- Fuerzas soviéticas ocupan Ucrania y se forma en Kiev un Gobierno mixto.

1945.- Los aliados lanzan 3.000 toneladas de bombas sobre Berlín en respuesta al bombardeo nazi de Londres.

1966.- La sonda espacial soviética "Lunik 9" realiza el primer aterrizaje controlado sobre la superficie de la Luna y emite imágenes desde el Océano de Las Tormentas.

1977.- Microsoft formaliza el acuerdo de asociación entre Bill Gates y Paul Allen.

1983.- Primer trasplante de páncreas en España, realizado en el Hospital Clínico de Barcelona.

1991.- El Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente, tras 70 años de historia, y se convierte en el Partido Democrático de la Izquierda.

1994.- Lanzamiento del transbordador Discovery con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense.

2009.- Irán lanza su primer satélite de fabricación propia con fines pacíficos.

2022.- El presidente de EE UU Joe Biden confirma que el líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ha sido eliminado en Siria.

2024.- El Sinn Féin se hace por primera vez con el Gobierno de Irlanda del Norte tras la jura de Michelle O'Neill.

¿Quién nació el 3 de febrero?

1874.- Gertrude Stein, escritora estadounidense.

1901.- Ramón J. Sender, escritor español.

1947.- Paul Auster, escritor estadounidense.

1949.- Amancio Prada, cantautor español.

1978.- Amal Clooney, abogada de derechos humanos libanesa.

1984.- Sara Carbonero, periodista española.

¿Quién murió el 3 de febrero?

1468.- Johann Gutenberg, inventor de la imprenta.

1981.- Isabel Garcés, actriz española.

2014.- Miguel Zapata, escultor y pintor español.

2019.- Julie Adams, actriz estadounidense.

2020.- George Steiner, filósofo francoestadounidense.

2023.- Francisco Rabaneda Cuervo, Paco Rabanne, diseñador de moda español.

¿Qué se celebra el 3 de febrero?

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado.

Horóscopo del 3 de febrero

Los nacidos el 3 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 3 de febrero

Hoy, 3 de febrero, se celebran san Blas y santa Olivia.