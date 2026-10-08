El Supremo tumba el decreto de universidades del Gobierno contra la privada

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno debido a la falta de justificación para su tramitación urgente.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.

La conclusión del tribunal es que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", detalla.

El Gobierno lo respeta, pero no lo comparte

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha señalado que respeta, pero no comparte que el Tribunal Supremo haya anulado el real decreto que endurecía la creación de universidades privadas.

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han explicado a Europa Press que el fallo del Tribunal Supremo "no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó" , a la vez que avanzan que ya están trabajando en una nueva norma para poder aprobarla "lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas".

El ministerio destaca que la necesidad de este real decreto "era y sigue siendo clara y urgente", de la misma forma que recuerda que España está "muy cerca" de tener tantas universidades privadas como públicas, ya que el sistema cuenta con 50 universidades públicas frente a 49 privadas.