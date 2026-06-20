El Supremo indemniza con 2,5 millones a Ahmed Tommouhi tras 15 años preso por error

Ahmed Tommouhi, el ciudadano marroquí que pasó 15 años en prisión tras ser confundido con un violador, ha celebrado este viernes la indemnización de 2,5 millones de euros que le ha reconocido el Tribunal Supremo, aunque ha subrayado que el verdadero valor de la sentencia no está en el dinero, sino en la reparación moral de décadas de lucha para demostrar su inocencia.

"Es muy difícil ir a la cárcel sabiéndote inocente y he estado 36 años gritando que era un error, pero la Justicia parece que no me quería oír", afirmó durante una comparecencia en el Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), donde reside actualmente con parte de su familia. Ahmed fue encarcelado en 1991 y permaneció en prisión hasta 2006 y que llegó a tener 26 causas abiertas por diferentes delitos, todas ellas ya anuladas.

A sus 75 años y acompañado por una de sus nietas, Tommouhi recordó el largo camino recorrido desde que fue detenido por una serie de agresiones sexuales que no cometió. "La justicia ha cometido errores, yo lo sabía desde el primer momento. Ha salido la verdad. Justicia limpia, esto es lo que he esperado 36 años gritando y gritando hasta hoy ha llegado la verdad", aseguró.

El Supremo ha corregido ahora la negativa previa del Ministerio de Justicia y de la Audiencia Nacional, reconociendo el derecho de Tommouhi a ser compensado por una de las condenas anuladas tras demostrarse que las pruebas biológicas no le vinculaban con los hechos.

El precio de una vida marcada

Pese a la cuantía de la indemnización, Tommouhi insiste en que ninguna cantidad económica puede reparar las consecuencias de lo ocurrido. "El dinero no me devolverá mi juventud, me han quitado 35 años. Mi hijo mayor tenía 12 años cuando entré en prisión y ahora tiene casi 50. No solo he sufrido yo. También mi familia", lamentó.

El afectado explicó que seguirá llevando una vida sencilla y que únicamente aspira a adquirir una vivienda adaptada a sus necesidades. Desde 2024 se desplaza en silla de ruedas tras la amputación de una pierna por problemas de salud.

"No voy a esconderme, no he cometido ni un error ellos si conmigo", declaró. "Soy un hombre mayor en silla de ruedas pero sigo aguantando. Yo era inocente totalmente".

Durante su intervención también recordó algunos de los elementos que, a su juicio, evidenciaban desde el principio los errores de la investigación. "Me preguntaban por nueve coches, palos de golf, mantas… no tengo carnet de conducir", señaló.

Una sentencia con valor histórico

La abogada de Tommouhi, Celia Carbonell, calificó la resolución como una decisión de enorme relevancia jurídica. "Sentencia pionera del TS donde se reconoce la mayor injusticia en españa", afirmó.

Carbonell destacó además que el objetivo principal durante todos estos años no era únicamente obtener una compensación económica, sino limpiar definitivamente el nombre de su cliente. "Peleando que ahmed recuperase su honor que era lo que esperabamos 30 años", señaló.

La letrada reveló que aún están pendientes de resolución otras dos reclamaciones patrimoniales vinculadas a condenas ya anuladas por el Supremo y expresó su deseo de que estos procedimientos se resuelvan sin necesidad de nuevos recursos judiciales.

Tres condenas anuladas

La historia judicial de Ahmed Tommouhi se ha ido desmontando durante casi tres décadas. En 1997 quedó anulada una primera condena después de que los análisis de ADN demostraran que el semen hallado en la víctima pertenecía a otro hombre, Antonio G.C., condenado posteriormente por agresiones sexuales cometidas con un modus operandi similar y con un gran parecido físico con Tommouhi.

La segunda condena, que le había impuesto 24 años de prisión, fue anulada por el Tribunal Supremo en 2023 tras revisarse pruebas periciales que descartaban su implicación. Dos años después, en 2025, el alto tribunal anuló una tercera condena al apreciar una "duda más que razonable de la autoría".

Durante años, Tommouhi llegó a acumular 26 causas abiertas por distintos delitos relacionados con aquella oleada de agresiones. Todas han acabado siendo anuladas.

La petición de perdón

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia llegó con la intervención de una de sus nietas, que cuestionó la ausencia de disculpas institucionales después de décadas de sufrimiento.

"¿Por qué nadie le ha pedido perdón?", preguntó visiblemente emocionada. "Vale más un perdón que 2,5 millones de euros. El sufrimiento no lo pagan con dinero".

Mientras continúa esperando la resolución de las indemnizaciones pendientes, Tommouhi considera que la sentencia supone el cierre de una batalla que ha marcado buena parte de su vida. "Yo no estoy loco por el dinero", afirmó. "Yo quiero que den la cara de verdad".

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