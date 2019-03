Las sociedades gastronómicas vascas convertidas en el oasis de los fumadores

En ningún restaurante de este país se puede cenar un menu tan sabroso y acompañado además de un cigarro. Esto es posible porqué no estamos en un restaurante sino en una sociedad gastronómica donostiarra y en plena celebración del patrón San Sebastián.

"Acataremos la ley pero en principio seguiremos luchando para que las sociedades pervivan con su criterio y su filosofía" asegura uno de los miembros.

Celebraban la vispera del patrón y se podía fumar, una de las socias asegura que "Yo no fumo pero los entiendo perfectamente" otro socio que afirma no haber fumado nunca dice sin embargo que "no me molestan los fumadores"

En las sociedades gastronómicas vascas decidiran en en pocos días si permiten seguir fumando o no. Donde no hay debate posible junto a los fogones alli los únicos humos posible son los de los fogones.