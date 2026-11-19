El 19 de noviembre de 2023, el economista neoliberal Javier Milei, líder de la coalición de derecha populista “La Libertad Avanza”, gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, convirtiéndose en el jefe de Estado del país del Cono Sur. Con un 55,65% de los votos, Milei vence a su rival Sergio Massa, el ministro de Economía del Gobierno, superándolo por más de 3 millones de sufragios.

En el contexto de la elección, Argentina se encontraba en una profunda crisis, los registros del IPC alcanzaron el 142,7%, sumando que el valor del peso se encontraba en mínimos históricos (un peso equivalía a 0,0013 dólares). La ciudadanía que apoyaba el movimiento de Milei inundó las calles de Buenos Aires para celebrar la victoria; mientras ondeaban la bandera celeste aclamaban un cántico al unísono: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Un 19 de noviembre, pero de 2017, fallece Charles Manson, uno de los criminales de mayor impacto en el imaginario social estadounidense del siglo XX. Manson fue el líder de la secta conocida como “La Familia Manson”, un grupo compuesto en su mayoría por jóvenes captados en el contexto de la contracultura de finales de los años sesenta. Bajo su dirección ideológica y organizativa, los miembros del grupo ejecutaron una serie de asesinatos en California, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, quien se encontraba en el octavo mes de embarazo. En total, los tribunales condenaron a Manson como autor intelectual de nueve asesinatos en primer grado, primero a muerte siendo modificada por cadena perpetua revisable tras ser declarada inconstitucional la pena de muerte en 1972.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de noviembre?

1493.- Colón desembarca en la isla de Borinquen, a la que llamó San Juan Bautista, hoy San Juan de Puerto Rico.

1819.- El Museo del Prado de Madrid abre sus puertas por primera vez con tan solo 311 obras expuestas.

1850.- Inauguración del Teatro Real de Madrid.

1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal.

1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.

2006.- Sale al mercado la consola de videojuegos Wii de Nintendo

2007.- La reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe de Edimburgo celebran sus Bodas de Diamante en una ceremonia oficiada en la Abadía de Westminster.

2018.- La serie española "La Casa de Papel" recibe el premio Emmy Internacional en la categoría de mejor drama.

2020.- El Tribunal Constitucional español avala la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes.

2023.- Nicaragua abandona definitivamente la OEA.

2025.- La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, en relación con la trama Koldo.

¿Quién nació el 19 de noviembre?

1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.

1917.- Indira Gandhi, política india.

1933.- Larry King, periodista y escritor estadounidense.

1942.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.

1954.- Abdel Fatah Al Sisi, político egipcio.

1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense

1976.- Jack Dorsey, empresario estadounidense, cofundador de Twitter.

¿Quién murió el 19 de noviembre?

1828.- Franz Schubert, pianista y compositor austriaco

1963.- Carmen Amaya, bailaora española.

1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.

2005.- Irineu Segarra, religioso y músico español.

2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico.

2017.- Jana Novotna, tenista checa.

2024.- Ken Reid, veterano periodista británico.

¿Qué se celebra el 19 de noviembre?

Hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Retrete.

Horóscopo del 19 de noviembre

Los nacidos el 19 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 19 de noviembre

Hoy, 19 de noviembre, se celebra santa Matilde de Hackeborn.