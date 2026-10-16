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Disturbios en Pamplona en la protesta contra un acto de Vito Quiles

Contenedores quemados y enfrentamientos con los antidisturbios. Los incidentes se produjeron tras organizarse contramanifestaciones de grupos de izquierda radical contrarios a la presencia del activista de ultraderecha, Vito Quiles. Hay un detenido y una persona herida.

Vito Quiles en Pamplona

Disturbios en Pamplona en la protesta contra un acto de Vito Quiles | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El clima de crispación en la calle es palpable y prueba de ello es lo vivido en Pamplona en la jornada de este jueves por la visita del activista de ultraderecha Vito Quiles que ha terminado con disturbios en las calles, con contenedores volcados, lanzamiento de piedras y botellas, y cargas policiales.

El acto convocado tenía que comenzar a las 18:00 horas en la plaza de Yamaguchi, Quiles no se presentó hasta 40 minutos más tarde y llegó entre gritos de apoyo del centenar de partidarios que le esperaban.

Los disturbios ya habían comenzado, frente al grupo que apoyaba al activista otro se concentraba con una pancarta con el mensaje 'Faxista. Alde hemendik'. Dos de los manifestantes contra Vito Quiles han conseguido entrar en la plaza y han lanzado gritos de 'Puta España' y 'Gora Euskal Herria'. La tensión fue en aumento hasta que finalmente la Policía Nacional acabó cargando contra el grupo que protestaba por el acto de Quiles. Una persona ha sido detenida.

En los alrededores de Barañáin un grupo de radicales ha volcado contenedores y ha cortado el tráfico, y ha lanzado objetos a la Policía Nacional. Después de ello, Vito Quiles ha llegado a la plaza de Yamaguchi, aclamado entre sus seguidores, y ha afirmado que "Navarra es más española que nunca". Sus partidarios han gritado 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Quiles ha añadido que en las elecciones generales del 29 de noviembre "les vamos a mandar al vertedero de la historia".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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