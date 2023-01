El dardo de Shakira a Piqué con su nueva canción que ha hecho 'explotar' las redes

Ya está aquí. El esperadísimo nuevo tema de Shakira junto a Bizzarap ha salido a la luz. Acumula millones y millones de reproducciones. En él, la cantante muestra su cara más díscola: contra todos. Lanza una canción repleta de mensajes y en redes sociales señalan dardos directos a una persona, a su expareja Gerard Piqué.

Más explicita no puede ser Shakira. Utiliza varios juegos de palabras para hablar, o mejor dicho criticar a Piqué y a su nueva pareja, Clara, poniendo en duda que sea buena persona. También hay referencias a sus problemas con Hacienda y con la prensa. La letra de la nueva canción de la colombiana no está dejando a nadie indiferente, el mismo Gerard Piqué ha puesto un tweet con emoticonos de payasos y circos que podría referirse a toda la repercusión del nuevo tema.

No solo su expareja, el mundo no ha tardado en reaccionar a la bomba de la artista colombiana. "Auuuuuuuuu!!!!!!!", escribía Alejandro Sanz en su Twitter.

La locura no deja de crecer. La letra está llena de mensajes. "Clara-mente", habla de la nueva novia de Piqué. Desde que se dio a conocer BZRP Music Sessions 53, la letra comenzó a causar furor a nivel mundial. Numerosas personalidades de la música, deporte e 'influencers' han reaccionado con estupefacción al tema de Shakira. "Creéis que lo de Shakira va por Piqué?", ironizaba Ibai Llanos.

Un simple "ostia" escribía de madrugada Lola Índigo. Así ha dejado a todos la canción. Perplejos. La cantante Aitana salía en defensa de la cantante de Colombia: "Shakira", puso entre corazones. "En tiktok me salen vídeos de “analizamos las indirectas”… ¿qué indirectas? #BZRPMusicSession53", agregaba Aitana.

No es la primera vez que lo hace

No es la primera vez que la cantante expresa sus sentimientos con su música. Hace unos meses lo hacía con el tema 'Te felicito' en el que acusaba al exfutbolista de actuar y no vivir la relación de manera real.

Todo empezó tras su separación, poco después estrenó su canción 'Monotonía' donde decía que fue la monotonía la que acabó con su relación, no le culpaba pero le recriminaba querer siempre protagonismo. Desde esa canción, la situación entre ambos sólo ha ido a peor a juzgar por su nuevo tema.

Muy diferente a la canción que le dedicaba hace 6 años 'Me enamoré', en ella decía literalmente "me enamoré, lo vi solito y me lancé, mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita" o en el tema "Loca" donde cantaba estar loca por su tigre.

Tras la separación, y no muy amistosa, la cantante vuelve a expresarse con su música. Y vuelve a estar en boca de todos con su estreno acompañada con el rapero. La canción que arremete con todos promete ser un nuevo hit.

Las redes arden

Las redes sociales echan humo. El nuevo tema de Shakira era una bomba de detonación. "Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan. - Shakira ¡Grítalo reina!", decía un usuario en Twitter. Las reacciones son incontables, los tuits llegan a miles y miles de interacciones.

"Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena.. es igualita que tú". Shakira acaba de enterrar viva a Clara Chía y a Piqué con su Music Session", escribía otra persona en redes sociales. Ese "perdón que te sal-pique" está haciendo mella en las últimas horas.

La letra completa de la canción

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh