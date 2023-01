Shakira protagoniza la nueva 'Music Session' con Bizarrap y deja este mensajito: "Yo solo hago música, perdón que te salpique"

Shakira da una nueva campanada al confirmarse que será la próxima artista de 'Music Session' con Bizarrap y a razón de la respuesta que están dando las redes la colaboración de la colombiana es de las más esperadas.

Cuando todavía colean sus disputas con Gerard Piqué por su reciente separación la madrugada de este miércoles 11 al jueves 12 verá la luz su nuevo tema del que ya se ha filtrado la letra: 'Una loba como yo no está pa'tipos como tú'.

Bizarrap confirmó la visita de la colombiana con una publicación en su cuenta de Instagram en la que se ve la clásica imagen del productor argentino con la artista invitada en el estudio. Por su parte, la cuenta Shakira Media a través de su cuenta de Twitter publicó la imagen de una avioneta que deja el siguiente mensaje en el cielo: "Una loba como yo no está pa'tipos como tú 11/01/23".

La Session #53 ya tiene hora exacta de publicación y en España coincide a la 01:00 de la madrugada. En Argentina a las 21:00h, en México a las 18:00h y en Colombia y Nueva York a las 19:00h.

La 'Music Session' con Bizarrap y Shakira se podrá seguir a través de las diferentes plataformas 'online' empleadas como Spotify y Youtube.

Esta es la parte de la letra que se ha filtrado y todo parece que es un nuevo 'recadito' para el exfutbolista: "Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande. por eso estás con igualita que tú oh-oh,oh-oh. Esto es pa'que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique".