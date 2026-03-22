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Serafín Zubiri denuncia a un bar tras negarle la entrada con su perro guía y recibir un trato "muy desagradable"

"Nos han tratado como si fuéramos infectos", explicaba Serafín Zubiri en un vídeo que ha subido a sus redes sociales para relatar lo ocurrido en un establecimiento de Navarra.

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Serafín Zubiri con su perro guíaEuropa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

El cantante Serafín Zubiri ha denunciado al bar 'El Chato', en la localidad de Calamocha (Navarra), después de que el restaurante le negara la entrada por ir acompañado de su perro guía. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo.

El artista contó en sus redes sociales el trato, que ha calificado como "muy desagradable", que recibió por parte del bar tras negarle la entrada con su perro. "Nos han tratado como si fuéramos unos infectos", añadió.

Tras lo sucedido, Zubiri pidió una hoja de reclamaciones, pero tampoco se la dieron. El cantante decidió avisar a la Guardia civil, que se desplazó al lugar y, después, formalizó una denuncia contra el restaurante.

Después de subir el vídeo a redes, muchos usuarios han mostrado su apoyo al cantante y el caso ha vuelto a abrir el debate sobre el llamado "derecho de acceso". En España se garantiza que todas aquellas personas con discapacidad visual puedan entrar con su perro guía en cualquier espacio público o de uso público.

Comunicado oficial del restaurante

'El Chato' ha reconocido su error públicamente y ha pedido disculpas a través de sus redes sociales. En el comunicado explican que el dueño del local no había reconocido inicialmente de que se trataba de una persona invidente acompañada de su perro guía. Añaden que todo ocurrió cuando el restaurante estaba lleno.

El propietario también explica que tomaron la decisión de aplicar la normativa del local en la que se prohíbe la entrada de animales. Por su parte, han reconocido que actuaron de manera inadecuada por no percatarse de que era un perro guía y admitido los hechos.

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