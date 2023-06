Santiago Abascal reconoce que "no tenía previsto" celebrar el día del Orgullo LGTBI+: "Supongo que porque soy heterosexual"

Este miércoles es el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en todo el mundo y muchas son las personas que deciden apoyar al colectivo que sigue recibiendo bastante odio dentro la sociedad española. Mismamente, hace 6 días se producía una agresión tránsfoba en el tranvía de Barcelona o sin violencia física los jugadores del Betis Aitor Ruibal y Borja Iglesias denunciaban insultos homófobos hace dos semanas, después de acudir con una bolso a una boda. En definitiva, la aversión y el rechazo a todo el colectivo sigue vigente y Santiago Abascal, el líder de Vox, ha anunciado esta mañana que él "no tenía previsto" celebrar el día y sumarse así a la lucha por los derechos LGTBI+.

La razón por la que no lo celebra: "entre otras cosas soy heterosexual"

"No lo tenía previsto porque entre otras cosas soy heterosexual", reconoce Abascal durante una entrevista en Televisión Española. Así, ha ejemplificando sus afirmaciones diciendo que son muchas las personas del colectivo que tampoco conmemoran el Día del Orgullo. "Hay muchos homosexuales que no celebran este día. Que no reducen su personalidad y su ser a su a su querencia sexual", asegura. Por lo tanto, le ha restado atención a esta fecha que conmemora este tipo de derechos sociales, pues cree "que eso tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies nos quieren hacer creer".

"Hay muchos homosexuales que no celebran este día. Que no reducen su personalidad y su ser a su a su querencia sexual"

Y estas puntualizaciones del líder ultraderechista pueden verse en la práctica en numerosos ayuntamientos del país donde tanto PP y Voximpiden colocar banderas LGTBI en las fachadas de las corporaciones. Madrid es una de ellas, pues el gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida no volverá a desplegarla por tercer año consecutivo, mientras se permite en la céntrica calle Alcalá el despliegue de una enorme lona publicitaria de Vox que lanza a una basura el símbolo del colectivo, ya retirado por orden de la Junta Electoral Central.

Da su apoyo a los homosexuales que no se unen a la defensa del colectivo

A pesar de estos gestos, Abascal reconoce que hay homosexuales que deciden mostrar su apoyo a Vox y no siguen las directrices de aquellos que, según él, influyen en las decisiones de la administración pública de forma interesada. Así, se ha referido a los primeros diciendo que "no se identifican con el mensaje de los lobbies ni creen que tengan que tener un día especial de celebración". Por lo tanto, ha decido en este caso mostrar su apoyo favorable solo hacia estos, es decir, a las personas del colectivo que no piensan que debe existir este Día Internacional del Orgullo. "Yo por lo tanto creo que puedo representar bien a esas personas", expresa.

No ve "relevante" el Convenio de Estambul en favor de la lucha feminista

Otra de las cuestiones que también ha expuesto Santiago Abascal este miércoles han estado ligadas al Convenio de Estambul que defiende a nivel internacional la lucha contra la violencia machista. España ratificó el decreto en 2014, tres años después de que varios países lo promulgasen por primera vez. Sobre este instrumento jurídico del Consejo de Europa, el líder de Vox expone que no tiene "relevancia" alguna pues admite que "desconoce" esta la legislación que es la más importante a nivel continental en la prevención contra la violencia machista y doméstica.

"No conozco el convenio de Estambul, pero tampoco me parece relevante para mí... El género es un concepto ideológico", ha dicho Abascal pese a refirmar luego su apoyo a hacia la mujer.