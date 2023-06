Origen del Día del Orgullo Gay: ¿por qué se celebra este día?

El Día del Orgullo Gay, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se celebra mundialmente cada 28 de junio con el claro propósito de seguir luchando por los derechos de todas las personas que se sientan identificadas con este colectivo.

También se suma al reclamo el respeto de la diversidad sexual, la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la identidad, la protección, el reconocimiento de todas las familias y el pleno acceso a todos los derechos que aseguren la inclusión ciudadana.

La no violencia es uno de los mensajes que pretende transmitir esta celebración. Los delitos de odio, por desgracia siguen ocurriendo. En 2021, el último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, uno de cada cuatro delitos de odio denunciados en España se cometieron contra el colectivo LGTBIQ+. Entonces, el país alcanzó una cifra récord de 466 delitos registrados por motivo de orientación sexual o identidad de género, lo que supone, según la asociación ILGA, un aumento del 68% respecto a los datos del año anterior. Hay que tener en cuenta que existen infinidad de delitos que no son registrados porque no se denuncian.

El colectivo LGTBIQ+ en su día de celebración o semana, ya que hay lugares en el mundo que le dedica una semana a realizar diferentes actos, ponen de manifiesto la necesidad de acabar con los tipos de violencia que sufren, tales como: violencia física, psicológica y sexual. Existen otras formas de violencia que afectan a la comunidad LGTBIQ+. Entre ellas, destaca la violencia institucional, que se produce cuando las instituciones estatales discriminan o excluyen a las personas LGTBIQ+ de sus derechos básicos. Asimismo, también se encuentra la violencia simbólica, que hace referencia a la discriminación y estigmatización que sufren las personas LGBTIQ+ a través de la cultura, los medios de comunicación, la religión o la política.

Es importante destacar que todas estas formas de violencia tienen un impacto negativo en la salud física y mental de las personas LGTBIQ+ y pueden limitar su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Por ello, es fundamental combatir todas las formas de violencia contra este colectivo y promover el respeto y la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

¿Cuál es el origen de esta celebración?

El Día del Orgullo Gay se originó en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, donde las leyes que penalizaban la homosexualidad eran muy estrictas y la discriminación y la violencia contra la comunidad LGTBIQ+ eran comunes. Esa noche, la policía allanó el bar y detuvo a varios de sus clientes, pero en lugar de huir o rendirse, los clientes del bar se unieron y resistieron, desatando una serie de enfrentamientos violentos que se prolongaron durante varias noches. Estos acontecimientos son conocidos como las "revueltas de Stonewall" y se consideran el punto de partida del movimiento por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en los Estados Unidos. En 1970, se celebró la primera marcha del orgullo gay en Nueva York en conmemoración de los acontecimientos de Stonewall y como una muestra de solidaridad y apoyo a la comunidad LGTBIQ+, y desde entonces, la marcha se ha convertido en una celebración mundial.

En nuestro país, desde 2018, se reconoce esta celebración como «Día Nacional del Orgullo Gay». En este día se realizan diferentes actos en todos los puntos de España, no obstante la marcha del orgullo más importante es la de Madrid, llegando a congregar a más de un millón de asistentes.