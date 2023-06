Vox tendrá que quitar la lona en la que se ve tirar a la papelera símbolos feministas y LGTBI

En la céntrica calle Alcalá (Madrid) apareció desplegada en la fachada de un edificio una enorme lona con el lema 'Decide lo que te importa', firmada por Vox. El PSOE había denunciado a Vox ante la Junta Electoral Central por incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al poner esa lona fuera del periodo permitido, ya que la campaña electoral aún no ha comenzado oficialmente.

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha tomado una decisión al respecto y obliga al partido de Santiago Abascal a retirar la lona en la que tiran a la basura la bandera LGTBI, la del independentismo catalán, la comunista y logos del movimiento feminista y la Agenda 2030, en el plazo de un día, según la resolución recogida por 'Europa Press'.

No obstante, no abrirá un expediente sancionador, aunque asegura que en caso de "reiteración en la conducta, se podría acordar la incoación del mismo".

La lona incumple la Ley Electoral

La Junta Electoral (JEC) ha determinado que la lona, que ya se había expuesto en el centro de Madrid, incumple el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), en el que se dicta lo siguiente:

"Artículo cincuenta y tres. Período de prohibición de campaña electoral.No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la Constitución.

No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior".

Por tanto, la resolución emitida por la JEC señala que se ha producido un incumplimiento de este artículo 53 de la Loreg en la que se prohíbe la propaganda electoral desde la convocatoria de un proceso electoral hasta el inicio oficial de la campaña electoral.

En este caso, la campaña electoral comienza en la madrugada del jueves al viernes 7 de julio. Concretamente, a las 00:00 del viernes y 16 días antes de que se produzcan los comicios del 23J.

La Junta no ha entrado a valorar la "posible ilegalidad" del contenido de la pancarta", aunque obliga a Vox a quitarla porque incumplir la Ley Electoral General ya que en el mensaje que se muestra en la lona 'Decide lo que te importa' ve un claro mensaje dirigido a "persuadir al lector".

"El hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que, directa o indirectamente, pretenda la captación de sufragios", recoge 'Efe'.

El PSOE ve "posible delito de odio" en la lona de Vox

El Partido Socialista ya había denunciado a Vox ante la Junta Electoral por esta lona. Además, los socialista consideran que es un "posible delito de odio". El PSOE alegaba que los de Abascal habían incumplido la ley electoral y así lo ha dictado la Junta.

También pedían abrir un expediente sancionador, aunque de momento la Junta no lo ha abierto, y poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos descritos en la lona por "la posible comisión de delitos".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advertía hace una semana de que la lona de Vox "puede ayudar a otros discursos todavía mas incendiarios y a que delitos de odio tengan tristemente una realidad".

"Se pone en tela de juicio la defensa y la riqueza de la diversidad", expresaba Marlaska y aseguraba que este tipo de actitudes "no ayudan nada para una convivencia pacífica".

Colectivos LGTBI+ también denunciaron la lona

Los colectivos LGTBI+ también se habían hecho eco de esta lona y habían manifestado su profundo desacuerdo. "No vamos a permitir que el partido de la ultraderecha siga amenazando al colectivo LGTBI", apuntaba la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil.

"Simboliza la discriminación que quiere implementar este partido", ha resaltado De la Cruz, presidente del colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), quien avisa de que Vox quiere "aislar, discriminar y expulsar" al colectivo LGTBI de la sociedad.

El PP toma distancia de Vox

Borja Sémper,portavoz de campaña del Partido Popular (PP) toma distancia con Vox asegurando que "no se van a dejar contaminar por la agresividad" y que los 'populares' "no quieren tirar a nadie a la basura"

También ponía de relieve que el PP "respeta a todas las personas", independientemente de su "religión, sexo o sentido de su voto". "Los estilos y objetivos de otras formaciones suyas son y no nos vamos a dejar contaminar por la agresividad de las lonas o la política poco edificante", zanjaba.