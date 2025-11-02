Dos menores heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en una pelea en Yeles, Toledo

Dos menores, ambos de 17 años, han resultado heridos tras ser agredidos con un arma blanca en una pelea multitudinaria desarrollada en la localidad toledana de Yeles.

Los hechos, tal y como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, tuvieron lugar alrededor de las 21:27 horas en la calle Esquivias, dentro del barrio de la Estación.

Los dos menores tuvieron que ser trasladados al Hospital General Universitario de Toledo, el más grave en una UVI y el otro, herido de diversa consideración, ha sido enviado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Hasta el lugar donde se produjo la pelea, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Veinte jóvenes atacan a dos menores migrantes en un parque de Las Palmas

La Policía Nacional investiga una pelea, a pedradas y botellazos, entre dos grupos. Dicha pelea se desató el 28 de octubre en un parque de una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La pelea dejó al menos un herido con policontusiones y según los primeros datos que manejaron los investigadores, esta agresión se produjo por parte de una veintena de jóvenes contra dos menores migrantes, tal y como ha detallado el diario La Provincia.

Supuestamente, la reyerta comenzó alrededor de las 20:30 horas de la tarde en la zona ajardinada del casco urbano de Telde. Allí, se encontraron, al parecer, dos grupos de jóvenes entre los que se produjo un enfrentamiento por causas que ahora trata de averiguar la Policía Nacional.

Según La Provincia, algunos de los testigos afirmaron que todo comenzó después de que una chica, vecina del municipio, fuese insultada. Tras los insultos, sus amigos culparon a los menores, que estaban acogidos en el centro de migrantes de San Juan. Tras una discusión en el parque, se inició la pelea.

Presuntamente, durante la disputa, más personas se unieron a los amigos de la chica increpada hasta llegar a ser veinte jóvenes contra las dos víctimas. Por el momento, la Policía Nacional continúa investigando si los menores migrantes estaban acompañados de más participantes.

Asimismo, entre los presuntos agresores y afectados hubo lanzamientos de piedras y botellas que obligaron a los agentes a intervenir para disolver la pelea, tras la llamada de alerta de varios testigos.

Precisamente, esa llegada de los agentes puso fin a la pelea, ya que la presencia de la Policía provocó que los agresores huyeran del lugar a la carrera.

Según datos recogidos por el diario La Provincia de Las Palmas, la Policía Nacional continúa investigando los hechos y mantiene las pesquisas abiertas para tratar de esclarecer el origen de la pelea, el número de personas que participaron, y por último, identificar y localizar a los atacantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.