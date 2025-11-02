Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Pelea multitudinaria

Dos menores heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en una pelea en Yeles, Toledo

Los dos menores tuvieron que ser trasladados al Hospital General Universitario de Toledo.

Ambulancia de Castilla-La Mancha

Ambulancia de Castilla-La ManchaEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Dos menores, ambos de 17 años, han resultado heridos tras ser agredidos con un arma blanca en una pelea multitudinaria desarrollada en la localidad toledana de Yeles.

Los hechos, tal y como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, tuvieron lugar alrededor de las 21:27 horas en la calle Esquivias, dentro del barrio de la Estación.

Los dos menores tuvieron que ser trasladados al Hospital General Universitario de Toledo, el más grave en una UVI y el otro, herido de diversa consideración, ha sido enviado en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Hasta el lugar donde se produjo la pelea, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Veinte jóvenes atacan a dos menores migrantes en un parque de Las Palmas

La Policía Nacional investiga una pelea, a pedradas y botellazos, entre dos grupos. Dicha pelea se desató el 28 de octubre en un parque de una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La pelea dejó al menos un herido con policontusiones y según los primeros datos que manejaron los investigadores, esta agresión se produjo por parte de una veintena de jóvenes contra dos menores migrantes, tal y como ha detallado el diario La Provincia.

Supuestamente, la reyerta comenzó alrededor de las 20:30 horas de la tarde en la zona ajardinada del casco urbano de Telde. Allí, se encontraron, al parecer, dos grupos de jóvenes entre los que se produjo un enfrentamiento por causas que ahora trata de averiguar la Policía Nacional.

Según La Provincia, algunos de los testigos afirmaron que todo comenzó después de que una chica, vecina del municipio, fuese insultada. Tras los insultos, sus amigos culparon a los menores, que estaban acogidos en el centro de migrantes de San Juan. Tras una discusión en el parque, se inició la pelea.

Presuntamente, durante la disputa, más personas se unieron a los amigos de la chica increpada hasta llegar a ser veinte jóvenes contra las dos víctimas. Por el momento, la Policía Nacional continúa investigando si los menores migrantes estaban acompañados de más participantes.

Asimismo, entre los presuntos agresores y afectados hubo lanzamientos de piedras y botellas que obligaron a los agentes a intervenir para disolver la pelea, tras la llamada de alerta de varios testigos.

Precisamente, esa llegada de los agentes puso fin a la pelea, ya que la presencia de la Policía provocó que los agresores huyeran del lugar a la carrera.

Según datos recogidos por el diario La Provincia de Las Palmas, la Policía Nacional continúa investigando los hechos y mantiene las pesquisas abiertas para tratar de esclarecer el origen de la pelea, el número de personas que participaron, y por último, identificar y localizar a los atacantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una cabalgata zombie llena las calles de muertos vivientes, vampiros y espíritus malignos en Tenerife

Imagen de la zombie walk.

Publicidad

Sociedad

Jóvenes Canarias

Una oportunidad de futuro para los jóvenes migrantes extutelados en Canarias

Ambulancia de Castilla-La Mancha

Dos menores heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en una pelea en Yeles, Toledo

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel
Secuestro Carabanchel

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel

Leganés
DISPARO EN LEGANÉS

Detenido el novio de la joven de 21 años que recibió un disparo en la cara en Leganés

Imagen de un contenedor de ropa
Sucesos

Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de ropa en Murcia

El cuerpo del hombre estaba en el interior del contenedor.

Secuestran a un bebé de un año de edad en Navalmoral de la Mata, Cáceres
Secuestro bebé

Secuestran a un bebé de un año de edad en Navalmoral de la Mata, Cáceres

La Guardia Civil ha conseguido rescatar en tiempo record a un bebé de un año de edad secuestrado por una mujer, que se había ganado la confianza de la madre.

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel

El miedo de los vecinos de Carabanchel tras presenciar el secuestro: "Se liaron a tiros y el coche quedó destrozado"

Efemérides de hoy 2 de noviembre de 2025: Dos astronautas rusos y uno estadounidenses primeros en la EEI

Efemérides de hoy 2 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de noviembre?

Imagen de la zombie walk.

Una cabalgata zombie llena las calles de muertos vivientes, vampiros y espíritus malignos en Tenerife

Publicidad