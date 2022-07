Sanidad actualiza la cifra de muertos por la ola de calor en España, que sube a 510 víctimas en siete días

El Ministerio de Sanidad tiene ahora puesta la mirada en dos focos que son las principales causas de muerte en nuestro país: la COVID-19 y la ola de calor que sacude violentamente nuestro país. En el segundo de los casos, la cifra ha sido actualizada este mismo lunes, contabilizándose un total de 510 muertes en siete días. El 86,7 % de las personas fallecidas eran de la tercera edad, y tenían 75 o más años, por lo que la cantidad de gente joven fallecida es muy pequeña. Casi una cuarta parte de los fallecidos, hasta 121, se encuentran en la Comunidad de Madrid.

La ola de calor bajará en temperaturas levemente a lo largo de este próximo martes, aunque se estima que el miércoles volverá a subir, pero las mínimas alcanzarán cotas más bajas y se podrá tener cierto respiro en lo que a temperaturas se refiere. Se ha confirmado la muerte de dos trabajadores por golpes de calor en la Comunidad de Madrid, siendo la última un trabajador de una nave industrial en Móstoles, cuya temperatura corporal estaba a casi 43 º C.

Desde las instituciones, se insta a los ciudadanos a tener prudencia con el calor. Consejos para evitar males mayores son: estar bien hidratados, poner el aire acondicionado, no pasar de un lugar con mucho calor a otro que tenga mucho frío, tumbarse en caso de que nos sintamos mareados, no hacer un gran esfuerzo físico, sobre todo si se está al sol, etc.

Casi toda Europa, en alerta roja

La zona occidental de Europa está viéndose desbordada por la situación actual, dado que incluso ciudades como Londres han llegado a alcanzar los 40 º C, algo nunca visto en la capital británica. Reino Unido ha tenido que decretar la alerta roja por la ola de calor, un suceso nunca visto allí, y reconociendo que el problema que hay en el país es mucho mayor de lo que se imaginaban en un primer momento.

El norte de los países escandinavos está siendo la única región que se salva, puesto que países como Alemania, Países Bajos o la República Checa, también están alcanzando temperaturas récord. En el territorio holandés, se están registrando más de 30 º C, una temperatura muy poco usual en verano, donde 25 º C es ya considerado un calor enorme, al estar el país situado en la zona norte de Europa, y a una distancia relativamente corta de países como Noruega.