El saludo de Bisbal a sus fans que ha revolucionado Twitter: "¿Cómo están los máquinas?"

David Bisbal salía del concierto 'Primavera Pop' organizado por una famosa emisora de radio, cuando llegó al parking del WiZink Center de Madrid en el que había decenas de fans esperándole hizo algo sorprendente. Bisbal lejos de mostrarse altivo se acercó las personas que aguardaban pacientemente con un amigable "¿Cómo están los máquinas?", un saludo que se ha vuelto viral en redes.

Lo primero de todo, sus fans

"¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo", dijo, para 'Bisbi' sus fans, son lo más importante. Sus palabras han tenido tanta repercusión en redes sociales que ya se han creado memes. Un ejemplo es el de una tuitera que admiraba lo que había hecho David y considera que debería ser un saludo recurrente: "Me parece inaceptable iniciar cualquier tipo de conversación sin haber establecido, lo primero de todo, cómo están los maquinas".

No al photocall, sí a sus 'maquinas'

El cantante de 'Bulería' no pasó por el photocall preparado para la ocasión y tampoco hizo declaraciones a la prensa. Lo que sí hizo, fue mostrarse -una vez más- cercano y simpático con su 'familia' como él los llama. Después de su saludo viral, dijo "Pues venga, vamos a echar una fotillo", el clip de tan solo unos segundos se ha vuelto 'irresistible' para los fans. En TikTok, este momentazo acumula casi 100.000 'me gusta' y más de 500 comentarios que alaban la actitud del almeriense. Incluso, en Twitter se ha convertido en 'Trending topic'.

Algunos de los tweets

Los comentarios sobre este momento de Bisbal se han llenado de muestras de cariño.

Hace unos meses Bisbal celebró sus 20 años en el mundo de la música. El cantantes ha colaborado con cantantes internacionales como Miley Cyrus o Rihanna: "La música te puede sorprender. Yo jamás me imaginaba que iba a grabar con ellas". Y no se ha quedado ahí. También lo ha hecho con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana, TINI o Danna Paola, entre otros. Una carrera imparable que con sus acciones no deja de sumar a fieles seguidores que le llenan de muestras de cariño.