Salen a la luz las primeras fotografías que hizo la Guardia Civil al acceder al Alvia accidentado en Adamuz

Se trata de unas imágenes que publica El Confidencial tras acceder al informe de 77 folios con cientos de fotografías captadas por los primeros agentes de la Guardia Civil que accedieron al tren.

El 18 de enero de 2026 es una fecha marcada ya para siempre en el calendario de la sociedad andaluza y de todos los españoles por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos, y por el que aún cuatro personas permanecen hospitalizadas.

Este martes, El Confidencial ha publicado las primeras imágenes que la Guardia Civil sacó cuando llegó al Alvia accidentado en Adamuz. En ellas, se aprecia el amasijo de hierros y la destrucción total de los vagones. El citado medio señala que fue a las 21:30 horas de aquel fatídico 18 de enero cuando dos agentes se adentraron en los vagones del tren Alvia. Permanecieron en su interior ocho horas y media y documentaron lo que vieron en el lugar de los hechos en un extenso informe de 77 folios al que ahora ha tenido acceso El Confidencial.

Según detalla el diario, son cientos de fotografías, la mayoría de ellas del interior del tren donde había decenas de cadáveres. El documento obra en poder del juzgado que investiga el suceso.

La última hospitalizada menor recibió el alta hace unos días

La última menor que permanecía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz reibiño el alta hospitalaria el pasado viernes. Se trata de Marta Jiménez, una niña madrileña de 10 años que viajaba en el tren Alvia junto a sus padres cuando se produjo el siniestro. Abandonó el Hospital Reina Sofía de Córdoba después de 49 días de ingreso.

A su salida del centro sanitario, se pudo ver a la menor sonriente y contnado lo que más desea tras semanas de recuperación: "Lo que quiero es ver a mis amigas y jugar con ellas". Marta asegura que durante su estancia hospitalaria las ha echado mucho de menos.

La despedida del hospital estuvo marcada por un pequeño homenaje organizado por el equipo sanitario, que quiso convertir su salida en un momento especial.

