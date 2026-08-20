Noticias de hoy, jueves 20 de agosto de 2026

Después de 21 días acampados en la Playa del Trampolín los agentes comienzan a desalojar a los miles de migrantes allí asentados desde la entrada masiva ilegal.

Incendio de las Hurdes

El fuego avanza y cruza ya a la provincia de Salamanca. Sobre el terreno, en las últimas horas, trabajan 273 efectivos. Más de 800 vecinos han pasado la segunda noche fuera de sus hogares. El incendio afecta ya a unas 3.700 hectáreas.

Guardiola acaba llorando ante los reproches

Tensión durante la visita de María Guardiola. Son los reproches de los vecinos evacuados a la presidente de Extremadura. Han denunciado el "abandono" de los alcaldes. Guardiola se ha quedado a escucharles y ha salido llorando de allí. En rueda de prensa ha declarado que entendía la frustración.

Desalojan a miles de migrantes del Trampolín

Alrededor de las 07:00 horas decenas de furgones policiales se personaron en el arenal y de forma tranquila y sin incidentes hasta el momento se ha comenzado con una operación cuyo primer paso es que recojan sus pertenencias y se concentren para ir desarrollando un traslado progresivo y ordenado.

El traslado de 500 niñas a la Península

El gobierno trabaja en el traslado a la península de manera urgente de 500 niñas que entraron de forma irregular en Ceuta el 30 de julio. Una fórmula con la que se esquivaría tener que negociar con las comunidades gobernadas por PP y VOX. La tutela la tendrán las organizaciones de acogida.

Las siete medidas de Feijóo

El líder de la oposición ha cargado duramente contra el Gobierno en su visita a Ceuta. Ha anunciado siete medidas para aliviar la situación que vive la ciudad. Exige que Sánchez dé explicaciones. También ha anunciado que llevará al gobierno al Tribunal Supremo por ignorar las peticiones de comparecencia en el Senado de los ministros implicados en la crisis de Ceuta.

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