Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ITALIA

Conmoción en Italia: Acusan a un conductor de ambulancia de matar a cinco pacientes

El hombre de 27 años, actualmente suspendido, investigado por suministrar sustancias nocivas a los pacientes dentro de la ambulancia.

Conmoci&oacute;n en Italia: un conductor de ambulancia acusado de matar a cinco pacientes

Conmoción en Italia: un conductor de ambulancia acusado de matar a cinco pacientes Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Los fiscales de la ciudad de Forlì investigan a un conductor de ambulancia por presuntamente asesinar a cinco pacientes dentro del vehículo. Una de las muertes ocurrió durante los traslados rutinarios entre las residencias de ancianos de la región Emilia-Romagna y los hospitales, tal y como ha publicado el medio británico 'The Guardian'.

El conductor, de la Cruz Roja Italiana, ha sido suspendido hasta que se esclarezcan los hechos por presuntamente suministrar sustancias nociva a los pacientes. La autoridades también están investigando casos adicionales con la preocupación de que el número de víctimas pueda aumentar.

El caso más reciente

El último caso que se ha conocido es el de una señora de 85 años que murió de un paro cardíaco en noviembre de 2025. Todos los pacientes implicados fallecieron por la misma causa. Uno de los cinco fallecidos fue durante el trayecto y los otros cuatro varios días después.

Los familiares, conocían que sus seres queridos fallecidos estaban gravemente enfermos, pudiendo ser esta la causa de la muerte. Ninguno de ellos mostró preocupación ni sospechas durante esos meses hasta que una de las familias de las víctimas solicitaron una autopsia.

Los abogados de las familias se pronuncian

"Debemos destacar que estas ambulancias no son comunes que lleven sirenas a todo volumen para que puedan llegar cuanto antes al hospital, afirmaron Max Starni y Massimo Mambelli, abogados de una de las víctimas.

Como describe el medio citado anteriormente, los abogados añadieron que son ambulancias generalmente para el transporte diario de paciente, siguiendo la misma ruta semanalmente. En este caso concreto, la anciana viajaba desde un centro de atención hacia una fisioterapia para una de sus sesiones semanales.

La fiscalía ya se ha pronunciado ante los hechos

El conductor está bajo investigación por presunto homicidio agravado, alegando premeditación y uso de sustancias tóxicas. Todavía no ha sido arrestado ni puesto bajo custodia.

La sucursal local de la Cruz Roja Italiana recibió la notificación hace cuatro días, suspendiendo indefinidamente al conductor. En un comunicado, la organización describe que estos hechos han sido "sorpresa" para ellos y que son hechos "totalmente ajenos" a su asociación en Italia, del mundo y del trabajo de los 150.000 voluntarios que cada día "apoyan a los necesitados".

La abogada del conductor investigado también se ha pronunciado alegando que su cliente negó las acusaciones, mostrándose "conmocionado" ante tales hechos. En el comunicado, la abogada, Parigi, reclama que son personas mayore con enfermedades terminales y que "solo uno" falleció en la ambulancia, los demás fueron en "días posteriores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Chipre recomienda a sus ciudadanos preparar una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

Mochila de emergencia recomendada por el gobierno de Chipre.

Publicidad

Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dan la mano en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025

Trump contra Sánchez: Las veces que el presidente de EE.UU. ha amenazado a España

Un edificio en Beirut

Última hora en directo de la guerra en Irán y los ataques de EE.UU e Israel: Bombardeos "a gran escala" contra Teherán mientras Pedro Sánchez exige a todos "que paren"

Conmoción en Italia: un conductor de ambulancia acusado de matar a cinco pacientes

Conmoción en Italia: Acusan a un conductor de ambulancia de matar a cinco pacientes

China arremete contra Trump tras la amenaza a España
CHINA

China arremete contra Trump tras su amenaza con cortar lazos comerciales con España: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

Antena 3 Noticias
Guerra inteligencia

Salvador Burguet, experto en Inteligencia: "En España hay riesgo de atentado contra intereses de EE.UU. e Israel"

Quinto día de guerra
Guerra en Oriente Próximo

Irán intensifica su ofensiva contra embajadas de EEUU e Israel avanza en el Líbano en el quinto día de guerra

Se cumple el quinto día de bombardeos. Israel avanza en el Líbano y ha vuelto a bombardear Teherán. Asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jameneí, que según algunas fuentes será su propio hijo.

01 March 2026, Iraq, Erbil: Smoke and flames rise near Erbil International Airport in Iraqi Kurdistan following explosions as air defense systems carried out intensive interception operations. Photo: Ismael Adnan/dpa 01/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Guerra en Irán

Cuarta noche de guerra entre EEUU, Israel e Irán: más de 1.700 objetivos bombardeados y casi 800 muertos en Irán

Siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán, y las fuerzas terrestres de Israel han entrado en Líbano. Irán responde con nuevas oleadas de ataques y paralizando el estrecho de Ormuz.

Teherán

Irán extiende el frente y sitúa a ocho países del Golfo bajo amenaza

Tehran

EEUU evacúa sus embajadas en Kuwait e Irak tras el ataque iraní en Riad

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura en el conflicto con Irán: "Es un aliado terrible"

Publicidad