Conmoción en Italia: Acusan a un conductor de ambulancia de matar a cinco pacientes

Los fiscales de la ciudad de Forlì investigan a un conductor de ambulancia por presuntamente asesinar a cinco pacientes dentro del vehículo. Una de las muertes ocurrió durante los traslados rutinarios entre las residencias de ancianos de la región Emilia-Romagna y los hospitales, tal y como ha publicado el medio británico 'The Guardian'.

El conductor, de la Cruz Roja Italiana, ha sido suspendido hasta que se esclarezcan los hechos por presuntamente suministrar sustancias nociva a los pacientes. La autoridades también están investigando casos adicionales con la preocupación de que el número de víctimas pueda aumentar.

El caso más reciente

El último caso que se ha conocido es el de una señora de 85 años que murió de un paro cardíaco en noviembre de 2025. Todos los pacientes implicados fallecieron por la misma causa. Uno de los cinco fallecidos fue durante el trayecto y los otros cuatro varios días después.

Los familiares, conocían que sus seres queridos fallecidos estaban gravemente enfermos, pudiendo ser esta la causa de la muerte. Ninguno de ellos mostró preocupación ni sospechas durante esos meses hasta que una de las familias de las víctimas solicitaron una autopsia.

Los abogados de las familias se pronuncian

"Debemos destacar que estas ambulancias no son comunes que lleven sirenas a todo volumen para que puedan llegar cuanto antes al hospital, afirmaron Max Starni y Massimo Mambelli, abogados de una de las víctimas.

Como describe el medio citado anteriormente, los abogados añadieron que son ambulancias generalmente para el transporte diario de paciente, siguiendo la misma ruta semanalmente. En este caso concreto, la anciana viajaba desde un centro de atención hacia una fisioterapia para una de sus sesiones semanales.

La fiscalía ya se ha pronunciado ante los hechos

El conductor está bajo investigación por presunto homicidio agravado, alegando premeditación y uso de sustancias tóxicas. Todavía no ha sido arrestado ni puesto bajo custodia.

La sucursal local de la Cruz Roja Italiana recibió la notificación hace cuatro días, suspendiendo indefinidamente al conductor. En un comunicado, la organización describe que estos hechos han sido "sorpresa" para ellos y que son hechos "totalmente ajenos" a su asociación en Italia, del mundo y del trabajo de los 150.000 voluntarios que cada día "apoyan a los necesitados".

La abogada del conductor investigado también se ha pronunciado alegando que su cliente negó las acusaciones, mostrándose "conmocionado" ante tales hechos. En el comunicado, la abogada, Parigi, reclama que son personas mayore con enfermedades terminales y que "solo uno" falleció en la ambulancia, los demás fueron en "días posteriores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.