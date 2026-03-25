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Muere un hombre de un infarto porque la ambulancia no sabía llegar a su casa

Cuando los sanitarios lograron encontrar la casa era demasiado tarde, el hombre ya había fallecido

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital B&aacute;sico en Alicante

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en AlicanteEuropa Press

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Los minutos se hacían eternos para los familiares de un vecino de Llíber, al norte de la provincia de Alicante. Llamaron a los servicios de emergencias porque necesitaban ayuda sanitaria. Pero el tiempo pasaba y la ambulancia no llegaba. En realidad ya estaba en el pueblo, pero no lograban encontrar la ubicación exacta de la casa. Pararon la ambulancia durante seis eternos minutos para averiguar cómo llegar. Llamaron al 112 y allí les indicaron el camino.

Finalmente consiguieron encontrar la casa donde estaba el vecino que precisaba de ayuda urgente. Pero cuando los sanitarios fueron a atenderle ya había fallecido de un infarto.

La importancia de las tablets de geolocalización

El tiempo que estuvieron buscando la casa fue crucial. En emergencias médicas de este tipo, cada minuto cuenta, y cualquier retraso puede tener consecuencias fatales. En este caso, uno de los factores determinantes fue la ausencia de una Tablet de geolocalización en la ambulancia, una herramienta tecnológica diseñada precisamente para evitar este tipo de situaciones.

La Tablet de geolocalización deberían llevarlas todas las ambulancias desde 2022, pero este vehículo no contaba con ella. A través de este dispositivo se registra la ubicación de la llamada del 112 y así el equipo sanitario sabe el lugar exacto de la emergencia.

Este dispositivo permite registrar automáticamente la ubicación exacta desde la que se realiza la llamada al 112, facilitando que los equipos de emergencia puedan llegar sin pérdidas ni confusiones. Gracias a la geolocalización, se reducen los tiempos de respuesta y se mejora la eficacia de la atención sanitaria.

Aunque estas tablets deberían estar instaladas en todas las ambulancias desde 2022, lo cierto es que no todos los vehículos cuentan aún con este sistema. La falta de este recurso en el momento de la intervención pudo influir de manera determinante en el desenlace, reabriendo el debate sobre la necesidad de dotar a todos los servicios de emergencia de los medios tecnológicos adecuados para garantizar una respuesta rápida y precisa.

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