Sale a la luz el presunto motivo del secuestro del 'Niño Juan'

Las autoridades continúan investigando el secuestro de Juan María Gordillo Plaza, alias El Niño Juan. El conocido alunicero fue raptado la noche del 31 de octubre en pleno barrio madrileño de Carabanchel, en una operación propia de una película.

La principal hipótesis apunta a un vuelco entre narcos. El Niño Juan habría sido contratado por una organización para asaltar una guardería, una vivienda usada como almacén, donde se guardaban unos 1.200 kilos de cocaína pertenecientes a otro grupo.

Al parecer, la operación se torció y la banda afectada decidió secuestrarlo para descubrir el paradero de la mercancía. Todo indica que, tras obtener la información, lo liberaron. La venta de esa cocaína habría reportado unos 72 millones de euros.

Así fue el secuestro

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la noche, cuando varios coches bloquearon su vehículo, un Volkswagen Golf, y abrieron fuego. Los vecinos escucharon disparos y vieron cómo varios hombres encapuchados introducían a la fuerza a un hombre en otro coche antes de huir a toda velocidad.

Según fuentes policiales, los secuestradores llegaron en tres vehículos de alta gama , dos Audi robados y un Maserati. Dos de ellos cortaron el paso por delante y detrás, mientras el tercero se encargó de limpiar la zona y retirar las matrículas para evitar pistas.

Los testigos aseguran que se escucharon al menos quince disparos antes de que el silencio se apoderara de la calle Antonio López. El coche de El Niño Juan fue hallado poco después en una vía cercana, con un lateral destrozado e impactos de bala.

Uno de los vehículos de los captores fue localizado horas después en la autopista AP-41, en dirección a Toledo. En su interior, los agentes encontraron un extintor completamente vaciado, supuestamente usado para borrar huellas.

Liberado tras una brutal paliza

El secuestrado apareció con vida dos días después, con un disparo en la pierna y claros signos de haber sido golpeado. Según fuentes de la investigación, los captores lo habrían retenido durante 24 horas y lo habrían torturado para obtener información sobre un alijo de droga.

Un viejo conocido de la Policía

Juan María Gordillo no es un desconocido para las autoridades. Su nombre figura en informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso Interpol. Durante dos décadas, El Niño Juan ha sido vinculado a asaltos, robos y alunizajes con coches de lujo.

Su trayectoria delictiva comenzó siendo menor de edad, cuando ya protagonizaba fugas y detenciones. A lo largo de los años, ha entrado y salido de prisión en repetidas ocasiones, siempre vinculado a delitos contra el patrimonio.