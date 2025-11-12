El testimonio del padre de uno de los niños que se escaparon de una guardería en El Ejido: "Podrían haberlo atropellado"

Un descuido de apenas unos segundos bastó para alterar la rutina de una guardería de El Ejido (Almería). Dos niños de apenas dos años lograron salir del centro educativo después de que una de las cuidadoras dejara mal cerrado el pestillo de una puerta. Los pequeños, vestidos con el babi del colegio, recorrieron dos calles y un bulevar antes de detenerse en la acera de enfrente, junto a un colegio de Primaria.

"Me quedé impactado al ver a mi hijo fuera de la guardería y salimos corriendo a por él. Pudo haber sido una tragedia. Es un peligro que hubiera cruzado solo", relata Francisco, el padre de uno de los menores, que se topó con el niño cuando se dirigía al centro a recogerlo.

Según su testimonio, al llegar vio a una cuidadora que se apresuraba hacia el otro niño. "Nos dijeron que se habían dado cuenta enseguida, pero el daño ya estaba hecho”, lamenta. “No dejo de pensar que podrían haberlo atropellado, que se hubiera caído o que alguien se lo hubiera llevado", añade visiblemente afectado.

El centro ha pedido disculpas

Desde la dirección del centro han reconocido lo ocurrido y han pedido disculpas a las familias afectadas. El suceso, ocurrido el pasado jueves, está siendo investigado por la Policía Nacional tras la denuncia presentada por los progenitores. Los agentes han tomado declaración al personal del centro, de titularidad privada, para esclarecer cómo se produjeron los hechos.

De momento, la familia ha decidido no lleva al menor a la guardería. "El susto te hace reflexionar, y preferimos que se quede en casa, al menos por ahora", explica el padre, quien reclama un refuerzo de las medidas de seguridad y que las puertas permanezcan cerradas en todo momento.

