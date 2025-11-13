Denuncia de nuevo la presencia de caballos sueltos en una carretera de Huelva: "lo mismo que cuando murió mi hija hace año y medio"

"Como haya un accidente por equinos sueltos, se va a personar la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos pidiendo responsabilidades institucionales por lo penal" son las palabras de José Antonio Cabrera en la red social X tras grabar varios videos en los que aparecen en la carretera de Niebla-Valverde del Camino en Huelva un caballo suelto. José Antonio asegura "son varias veces las que se lo he comunicado al alcalde".

Esta es la situación que de nuevo vuelve a denunciar José Antonio, un padre que perdió hace un año y perdió a su hija Clara Mateos de 25 años en un accidente cuando su vehículo impactó contras dos mulos que cruzaban la carretera entre Bonares y Rociana del Condado en Huelva.

Hace un día José Antonio volvía a ver cuando viajaba un caballo blanco solo en una vía en el término municipal de Niebla. En las imágenes se observa al equino deambulando por el lateral del arcén junto a una zona de árboles y matorrales. No es la primera vez ni será la última que este padre que perdió a su hija al colisionar su coche contra dos equinos en libertad graba en las carreteras de Huelva la presencia de estos animales en libertad. El día en que murió su hija también resultó herida de gravedad su mujer que viajaba con ella.

Después de este accidente que le cambió la vida, José Antonio ha seguido luchando para que esto no vuelva a sucederle a nadie. Su dolor es el motor de su lucha ha manifestado en más de una ocasión hasta el punto de fundar el 17 de abril de 2024, la FundaciónFuente Clara Cabrera Mateos, en memoria de su hija y para combatir contra el peligro que suponen en las carreteras para los conductores los animales sueltos "que plan tenemos con los desalmados que dejan sus equinos sueltos y con los alcaldes en la provincia de Huelva" señala con contundencia.

"Sin empatía, sin corazón, sin alma"

Hace tres semanas el consistorio de Almonte en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil retiró de las carreteras del Condado de Huelva a una decena de caballos que estaban poniendo en riesgo la seguridad de los conductores. Cabrera acusa directamente a las administraciones competentes de inacción, de no poner en marcha medidas contra esta actitud negligente de los propietarios de animales.

La web del Ayuntamiento de Huelva recoge estos días la propuesta para la modificación de la ordenanza municipal encargada de regular la tenencia de animales de compañía o peligrosos que incluye también la intervención sobre caballos hallados en las vías públicas. Hasta el 1 de diciembre se somete a información pública esta propuesta que recoge en uno de los puntos incluir la recogida de équidos sueltos. Esta actuación incluirá la intervención tanto de caballos, burros o mulas ya sea por abandono, escape o condiciones de tenencia inadecuadas, en aras de garantizar la seguridad ciudadana, la salubridad ambiental y el bienestar de los propios animales.

Cabrera que reclama no solo la implicación de las administraciones, también la de vecinos y testigos, insiste en que la muerte de su hija Clara se podría haber evitado y concluye "sin empatía, sin corazón, sin alma" señalando a aquellos que dejan abandonados o descuidan a estos animales

