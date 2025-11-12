Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El duro testimonio de una víctima de tráfico que recibió la ayuda de 'Ponle Freno': "Yo me quedé parapléjica y mi hijo falleció"

Ponle Freno no cesa en su empeño por ayudar a mejorar la vida de personas con nombres y apellidos, un compromiso que desde hace más de 15 años es posible gracias a la participación ciudadana

Sheila, víctima de un accidente de tráfico

Ponle Freno no cesa en su empeño por ayudar a mejorar la vida de las víctimas de accidentes de tráfico

Lorena Gómez
Publicado:

Sheila y Daniel son dos de las voces que ponen rostro a las cientos de víctimas de accidentes de tráfico. Ambos conocen de cerca las consecuencias de un siniestro y cómo el apoyo social puede transformar vidas marcadas por la tragedia.

Hace cinco años, Sheila se salió de la vía en un accidente que cambió su vida para siempre. "Yo me quedé parapléjica y mi hijo de ocho años falleció". Gracias al respaldo del fondo solidario de Ponle Freno, pudo adaptar su vivienda: "Instalaron una rampa, cambiaron las puertas y ahora puedo salir al jardín". Pequeños gestos que, como ella misma dice, "te devuelven un poco de vida".

Daniel también vio su vida transformada por un accidente. "Una grieta hizo que perdiera el control de la moto", cuenta. Hoy se mueve gracias a una handbike con la que participa en triatlones. "Es súper motivante y fue el detonante para entrar en el mundo del deporte", explica. La ayuda recibida le permitió recuperar la ilusión y seguir hacia delante.

El respaldo a las víctimas de Ponle Freno

Las aportaciones económicas que han hecho posible estas ayudas proceden, en gran parte, de iniciativas como la Carrera Ponle Freno, que este año se celebrará el domingo 16 de noviembre en el centro de Madrid. La recaudación íntegra se destinará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, para apoyar a pacientes e impulsar la investigación. La intención es reducir a la mitad las víctimas antes del año 2030.

Cuantos más se sumen a la carrera, más se podrá ayudar a las víctimas; ese es el objetivo. Coincide además con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Esta iniciativa es un recordatorio de que todos podemos ser parte del cambio y contribuir a salvar vidas; porque representa compromiso hacia quienes han sufrido un accidente.

