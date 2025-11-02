Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El miedo de los vecinos de Carabanchel tras presenciar el secuestro: "Se liaron a tiros y el coche quedó destrozado"

Los vecinos de Carabanchel tuvieron que protegerse de las balas y la Policía no descarta que el secuestrado sea el Niño Juan.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los secuestradores solo necesitaron tres minutos para raptar al que, según han informado a EFE fuentes de la investigación, podría ser el Niño Juan y sembrar el caos en el distrito madrileño de Carabanchel. Durante ese momento, tres vehículos embistieron a un coche, lo tirotearon, apresaron a su conductor y se dieron a la fuga dejando atrás a vecinos aterrados, los cuales tuvieron que echarse al suelo para evitar y protegerse de las balas.

El crimen tuvo lugar quince minutos antes de las nueve de la noche del viernes en una concurrida calle de Carabanchel. En concreto, los hechos sucedieron en la calle Antonio López, muy cercana a Madrid Río. Precisamente, los vecinos de esa calle vivieron una escena de película en el día de Halloween.

Se chocaron varios coches y se escucharon múltiples disparos

A la colisión de los coches se sumaron los tiros. Según uno de los vecinos, hubo más de una docena de tiros. Asimismo, y tal y como han relatado a EFE, los vecinos de la zona también observaron cómo unos hombres encapuchados se llevaban a otro hombre secuestrado.

El coche del secuestrado, que podría ser el del famoso alunicero, quedó abandonado en la calle perpendicular, es decir, en la calle del Marqués de Jura Real. El vehículo abandonado quedó con un lateral destrozado y varios impactos de bala.

Según la información facilitada a la agencia EFE, los agentes de la Policía están trabajando con la hipótesis de que el origen de este secuestro se deba a un ajuste de cuentas con el Niño Juan, aunque tampoco descartan otros motivos.

Vecinos atemorizados por estos hechos

Para llevar a cabo el secuestro, los atacantes se movieron en tres vehículos: uno se llevó al secuestrado, otro huyó en dirección contraria y el último, se quedó rezagado limpiando algunos restos y recogiendo matrículas. Así lo ha detallado una vecina que prefiere no hablar ante las cámaras de televisión y a la que el secuestro la sorprendió mientras volvía a casa del fisioterapeuta.

Tal y como ha podido verse en distintos vídeos de redes sociales, los coches huyeron del lugar donde sucedió todo. Después de que se dieran a la fuga, los agentes desplegaron un fuerte dispositivo policial.

Precisamente, uno de los vecinos que vive en un edificio de la calle donde se produjo el crimen vio ese despliegue policial y ha relatado cómo una de sus vecinas vivió el tiroteo y cómo fue atendida por un ataque de ansiedad.

De la misma manera, otras personas que estaban por la zona en el momento del crimen han contado que los coches "se liaron a tiros".

Lo ocurrido durante el día de Halloween es tema de conversación en este distrito del sur de Madrid, que es el más poblado de la capital con más de 274.400 habitantes.

En la mañana del sábado, ya no queda ningún resto del coche embestido y en el lugar, los agentes siguen investigando las causas de este secuestro para que en la zona siga predominando la calma.

