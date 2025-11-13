Efemérides de hoy 13 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 13 de noviembre?

El 13 de noviembre de 2010, la líder opositora birmana Aung San Suu Kyi es liberada tras cumplir siete años y medio de arresto domiciliario ininterrumpido, y cerca de 16 años de cautiverio en total desde que iniciara su lucha por la democracia en Birmania. La Junta militar, que había mantenido a Suu Kyi aislada en su residencia de Rangún, retira las barreras de seguridad frente a su casa, permitiendo que cientos de seguidores se reúnan para recibirla con vítores y flores. Su liberación se produjo apenas días después de unas elecciones generales ampliamente criticadas por la comunidad internacional, en las que el régimen se atribuyó una victoria aplastante.

La Nobel de la Paz, conocida como 'La Dama' por sus compatriotas, salió al encuentro de la multitud con una sonrisa serena, reafirmando su compromiso con la reconciliación nacional y el diálogo pacífico. Su regreso a la vida pública fue interpretado como un gesto estratégico del régimen para mejorar su imagen ante el mundo, aunque Suu Kyi dejó claro que no abandonaría sus principios democráticos. La comunidad internacional celebró su liberación como un paso esperanzador, aunque con cautela, conscientes de que el camino hacia una Birmania verdaderamente libre y democrática aún estaba lleno de obstáculos.

Tras el golpe militar en Myanmar en febrero de 2021, Aung San Suu Kyi ha vuelto a estar bajo custodia del régimen. Aunque en agosto de 2023 se anunció un indulto parcial, sigue privada de libertad y su paradero exacto es incierto, incluso para su familia. A pesar de su aislamiento, Suu Kyi sigue siendo una figura simbólica de la resistencia democrática en Myanmar. Su legado, sin embargo, está marcado por luces y sombras: su prestigio internacional se vio afectado por su silencio ante la persecución de los rohingya, lo que generó críticas globales. Hoy, su figura permanece en el centro de una nación fracturada entre dictadura militar y aspiraciones democráticas.

Un 13 de noviembre, pero de 1905, tras la disolución pacífica de la unión con Suecia, Noruega celebra un plebiscito histórico en el que más del 79% de los votantes optan por establecer una monarquía constitucional en lugar de una república. Esta decisión abrió las puertas al príncipe Carlos de Dinamarca, quien aceptó la corona noruega con el nombre de Haakon VII, convirtiéndose en el primer monarca independiente del país en más de cinco siglos. Su llegada al trono el 18 de noviembre fue vista como un gesto de estabilidad y unidad nacional, y su reinado, que se prolongó hasta 1957, consolidó la identidad moderna de Noruega como nación soberana.

¿Qué pasó el 13 de noviembre?

1918.- Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hungría y el representante de los aliados, firman el Armisticio de Belgrado, que culmina el proceso de descomposición del imperio Austrohúngaro en los Balcanes.

1940.- Se estrena en Estados Unidos la película 'Fantasía' de Walt Disney, la primera que se proyectó en estéreo.

1953.- Sale el primer automóvil Seat 1400 de la planta de la Zona Franca de Barcelona.

1971.- Entra en la órbita de Marte la sonda estadounidense 'Mariner IX', la primera nave espacial que orbita otro planeta con éxito.

1985.- Entra en erupción, en los Andes colombinos, el volcán Nevado del Ruiz que causa 23.000 muertos y la inundación de 440.000 hectáreas de terreno al descongelarse la cumbre del volcán y desbordarse los ríos Tolima y Caldas que destruyen la población de Armero.

1992.- Desaparecen en Alcácer (Valencia) las niñas Miriam García, Desirée Hernández y Antonia Gómez. El 27 de enero de 1993 aparecieron muertas en el paraje valenciano de La Romana.

2002.- El petrolero griego 'Prestige', de bandera de Bahamas, zozobra frente a las costas de Galicia (España) con 77.000 toneladas de fueloil y 27 tripulantes a bordo. El día 19, se parte en dos y se hunde provocando la mayor catástrofe ecológica en España.

2013.- Se inaugura en Nueva York el rascacielos Four World Trade Center, la primera torre de oficinas que abre el complejo del World Trade Center (WTC) después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

2015.- En París (Francia) una cadena de atentados del Estado Islámico (EI) deja 130 muertos y más de 300 heridos.

2022.- Natasa Pirc Musar, abogada independiente, luchadora por los derechos humanos y apoyada por el centro izquierda, es elegida presidenta de Eslovenia y siendo la primera mujer que desempeña la Jefatura del Estado en esta república exyugoslava.

2024.- Se inaugura en la localidad española de Puertollano (Castilla-La Mancha) la primera planta solar híbrida del mundo, combina energía fotovoltaica y térmica para optimizar el aprovechamiento solar.

¿Quién nació el 13 de noviembre?

1819.- Estanislao Figueras, estadista español.

1850.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1914.- Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo español.

1923.- Pío Cabanillas Gallas, abogado y político español.

1943.- José María García, periodista deportivo español.

1955.- Whoopi Goldberg, actriz estadounidense.

1979.- Ricardo Scamarccio, actor italiano.

¿Quién murió el 13 de noviembre?

1868.- Gioachino Rossini, compositor italiano.

1974.- Vittorio de Sicca, actor y director italiano de cine.

2004.- Harry Lampert, estadounidense creador del superhéroe de cómic Flash.

2010.- Luis García Berlanga, cineasta español.

2018.- Luis Enrique Gatica, 'Lucho Gatica', cantante de boleros chileno.

2019.- Raymond Poulidor, ciclista francés.

2024.- Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, futbolista panameño, considerado el 'Pelé de Centroamérica'.

¿Qué se celebra el 13 de noviembre?

Hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Bondad.

Horóscopo del 13 de noviembre

Los nacidos el 13 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre, se celebran los santos Leandro, Diego de Alcalá, Estanislao de Kostka y Nicolás I.