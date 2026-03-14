Sacar una oposición se ha convertido en el objetivo de miles de jóvenes que buscan un trabajo fijo y estable

Nueve mil personas se enfrentan hoy a unas oposiciones para 300 plazas en Canarias. Es un ejemplo más de las avalanchas de opositores cada vez que hay una convocatoria. Los sueldos, cada vez más precarios en las empresas públicas, están provocando que cada vez más jóvenes tengan como máxima aspiración el ser funcionarios. El reto parece difícil , solo 299 plazas para más de 9.200 aspirantes, no deja de ser una carrera de fondo para los que están convocados este fin de semana a realizar el ejercicio único de la oposición al Cuerpo Auxiliar de la Administración autonómica de Canarias para cubrir las plazas de auxiliar administrativo por turno libre.

La prueba, organizada por la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, comenzaba a la misma hora en los campus universitarios de Guajara, en La Laguna (Tenerife), y Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria. Nos hemos acercado a la Universidad de La Laguna, allí los nervios están a flor de piel y hay quien repasa a última hora.

Muchos lo han intentado en una empresa, pero otros van de cabeza a por una oposición después de estar unos años en el paro. Es el caso de Carlos, con 25 años dice que busca "algo le dé mayor estabilidad". Y así la mayoría, buscan un trabajo fijo "para toda la vida".

Hablamos con otros aspirantes que repiten, trabajan en la administración pública pero no han estabilizado la plaza. Así que hoy "voy demasiado tranquila, quizás por la veteranía", nos cuenta una de las asistentes que está a punto de entrar en el examen.

Muchos han pasado por las aulas de una academia para prepararse a conciencia. Víctor Cabeza es director de la academia "Las Cortes", asegura que la mayoría de sus alumnos viene huyendo de trabajos inestables o ven que su empresa peligra. "Mucha gente viene rebotada, buscando una tabla salvavidas, buscan estabilidad. La gente se sorprende con el resultado tras la perseverancia". Una carrera de fondo que tiene una meta: la de convertirse en funcionario.

Más de 9.000 aspirantes, 300 plazas y 600 examinadores

De las plazas convocadas, 14 están reservadas para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %, mientras que las restantes corresponden al turno general. Además, según la ley de medidas urgentes aprobada en 2024 y consolidada en 2025, se añadieron 60 plazas adicionales para posible cobertura durante los dos años posteriores a la finalización del proceso selectivo. En cuanto a la distribución de aspirantes, 4.558 personas realizarán el examen en Tenerife y 4.657 en Gran Canaria, lo que requiere casi la totalidad de las aulas disponibles en ambos campus. Se ocuparán 81 aulas en Guajara y 88 en Tafira. El tribunal calificador estará compuesto por cinco miembros titulares y contará con el apoyo de aproximadamente 600 personas colaboradoras, garantizando el correcto desarrollo de la prueba.

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