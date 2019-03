Ruth Ortiz: "Si la familia Bretón fuera normal, sabríamos dónde están los niños"

Este domingo se han cumplido exactamente nueve meses de la desaparición de los dos hermanos de Córdoba, Ruth y José. Huelva, donde vive la familia materna, ha acogido una nueva concentración para pedir su regreso a casa. A ella ha acudido la madre de los pequeños, Ruth Ortiz. En ella ha participado la madre de los pequeños, en su primera aparición tras los últimos e infructuosos registros en la finca de 'Las Quemadillas'.

Ruth Ortiz está convencida de que si la familia del padre de los niños, José Bretón, fuera "normal" y actuara con un comportamiento normal, "hoy, posiblemente, tendríamos a los niños, sabríamos donde están". La madre de los niños desaparecidos ha estado arropada por 500 personas, en un acto en el que no han faltado los carteles, las pancartas y los lazos verdes.

Algunas de esas pancartas arremetían por primera vez contra José Bretón, encarcelado desde el 21 de octubre, con mensajes como "Por ser un verdadero monstruo, pagarás ante la Justicia y tu alma nunca tendrá descanso". Otras animaban a seguir con la búsqueda porque "Entre todos podemos conseguirlo, no dejemos que sea otro caso Marta del Castillo".

Además, se han podido ver pegatinas con el lema "Soy primo de Ruth, ¿Donde está mi orden?", en protesta por la orden de alejamiento impuesta por un juez a varios primos de Ruth Ortiz que les impide acercarse a Rafael Bretón, tío de los niños.

En declaraciones a los periodistas, Ruth Ortiz ha precisado que "lo importante es buscar a Ruth y José" y que los Bretón "no están en eso", sino en pedir órdenes de alejamiento. Tras señalar que no confía en que Bretón "se derrumbe", ha manifestado que el que no se haya encontrado nada en el rastreo en la finca Las Quemadillas les da "confianza", pues aún siendo consciente de que sus hijos pueden estar "vivos o muertos", ahora "hay que empezar desde cero".

La madre de los niños desaparecidos también ha leído un comunicado de agradecimiento a quienes en los últimos días han participado en el rastreo de la finca. "A todos y cada uno de los que habéis colaborado en hacer posible que se cierre esta puerta en la búsqueda de mis hijos, gracias por el trabajo en equipo, nunca lo olvidaré y os estaré eternamente agradecida", ha dicho. Además, ha asegurado que cree "firmemente que el bien que hacemos repercute positivamente en cada uno de nosotros y estoy segura de que así será".

BÚSQUEDA SIN RESULTADOS

Los nueve meses han transcurrido entre diferentes búsquedas, en las que se ha rastreado desde el río Guadalquivir a una gravera en "Las Quemadillas", pasando por terrenos a las afueras de Córdoba y el subsuelo y alcantarillado de la red de aguas residuales de la ciudad.

Pero el núcleo central de las pesquisas para buscar a los dos hermanos se ha centrado en la finca que sus abuelos paternos tienen a escasos kilómetros de la capital, donde los investiga dores se han afanado en diferentes ocasiones en buscar a los pequeños con diversas técnicas.

A pesar de la utilización de diversas herramientas, como georradares, cámaras térmicas, radiestesia y máquinas excavadoras, y de la participación de expertos -entre ellos arqueólogos y geólogos-, no se ha encontrado nada que pueda llevar a dar con el paradero de Ruth y José.

El padre de los niños, José Bretón, permanece en prisión desde el 21 de octubre de 2011 -trece días después de la desaparición- por la presunta comisión de dos delitos de detención ilegal, en la modalidad cualificada de menores y con la agravante de parentesco, y por simulación de delito.

Los investigadores y el juez instructor del caso, José Luis Rodríguez Láinz, no dan credibilidad a que Bretón perdiera a los dos niños en el parque Cruz Conde de Córdoba -como mantiene el progenitor- basándose en diferentes pruebas periciales que incluyen cámaras de videovigilancia en la zona, informes o el minutado de lo que pudo ocurrir en esa zona de la capital aquel día.

Por el juzgado de Instrucción numero 4 de Córdoba, que lleva el caso, han pasado, además de Bretón en varias ocasiones, sus padres y hermanos, la madre de los niños, Ruth Ortiz -en trámites de separación de su marido-, y un primo de ella que mantuvo recientemente un careo con el padre de los pequeños.

Las múltiples comparecencias judiciales han servido para dictar auto de procesamiento contra Bretón, quien prestó su declaración indagatoria ante el juez el pasado 15 de junio. Tras nueve meses plagados de concentraciones en Huelva y Córdoba para pedir la vuelta a casa de los niños y con Ruth Ortiz a la cabeza asegurando que Bretón es el responsable de la desaparición, el interrogante sigue siendo dónde se encuentran Ruth y José.