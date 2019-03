Rosario, yayoflauta: "Queremos ser un acicate social, no un partido político"

En el vídeo 'Qué somos y qué queremos', que triunfa en la red social Youtube, tres de los componentes del grupo revelan que sólo dos o tres miembros conocen con exactitud la acción que se llevará a cabo, cuyo objetivo es acordado en la asamblea mensual del grupo.

Los "yayoflautas" no se identifican como tales con sus chalecos fosforescentes amarillos hasta que no han entrado en la sucursal bancaria, en el autobús, en el departamento de Interior o en la sede de la patronal, por citar algunos de los lugares donde han protagonizado sus últimas protestas.

Rosario, una de las "yayoflautas" que aparecen en el vídeo, explica que a ella la llamaron para participar el pasado 27 de octubre en una ocupación de una sucursal bancaria y desde entonces forma parte del grupo. Paco, un veterano antifranquista, dice que todas sus acciones son de "desobediencia civil pacífica y siempre informamos que no vamos a hacer ningún destrozo". "Las acciones las planifican dos o tres personas, porque este es un colectivo basado en la confianza, aunque los objetivos se acuerdan en la asamblea", añade.

Adrián, otro jubilado "yayoflauta", destaca que antes de cada acción nombran una comisión para que se encargue de hablar con los responsables del banco, de la patronal o de la sucursal ocupada. "No queremos ser asamblearios como los jóvenes y por eso un grupo coordinado presenta sus propuestas a la asamblea", explica Rosario, que define a los "yayoflautas" como "un movimiento social, queremos ser un acicate social, no queremos ser un partido político". Según Rosario, "eso no quiere decir que dentro de los yayoflautas no haya personas con ideas políticas, que son más bien de izquierdas, pero hay otros que no han hecho nunca nada y que en un momento dado se han indignado porque los jóvenes de ahora están como estábamos nosotros hace 50 años". "No tenemos una estructura, ni dependemos de ninguna organización", subraya Paco. Adrián puntualiza: "hemos nacido a partir del 15M".

Los "yayoflautas" de Barcelona han conseguido abrir "franquicias" en Madrid, Valencia, Sevilla, Córdoba, Palma, Castellón, Sabadell, Mataró, Badalona, Montcada y L'Hospitalet, y ya empiezan a organizarse para convocar acciones conjuntas, como la que hicieron el pasado 1 de junio ante las sedes de Bankia. Fuentes del colectivo han avanzado que también se están formando grupos de "yayoflautas" en Girona, Terrassa y Málaga. La presencia en las redes sociales es una de las prioridades del colectivo, que tiene páginas en Facebook para cada grupo, así como cuentas en Twitter.