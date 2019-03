Rosa Aguilar, sobre el incendio en Moguer: "La noche ha dado un gran respiro, el viento ha parado y tenemos un optimismo moderado"

Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y exministra de Medio Ambiente, ha explicado que los dos focos que permanecían activos en el incendio de Moguer "están perimetrados" y afortunadamente "la noche ha dado un gran respiro, el viento ha parado y tenemos un optimismo moderado". Aguilar explica que ahora ven "con ojos diferentes la situación" gracias al trabajo de toda la noche.

Ha adelantado que el incendio ha tocado una parte del perímetro que sí es Parque Natural y ha querido agradecer "de corazón" la colaboración de la ciudadanía.

Sobre el origen del fuego, Aguilar dice que no ha habido ningún fenómeno meteorológico que haga pensar que desató el incendio y ahora hay que dejar que se investiguen las causas y si hay culpables que la policía actúe. "Podemos pensar que hay una persona detrás que ha podido ocasionar el incendio de forma involuntaria", ha añadido.

Preguntada sobre una posible recalificación de los terrenos quemados, Aguilar ha sido tajante: "Si alguien piensa que puede obtener beneficio de ocasionar un desastre de estas características que se le quite la idea porque no va a ser así". Insiste en que ahora lo importante es que se delimiten las causas y si hay culpables se les pueda señalar. no vamos apara y los ´tecnicos buscarán esas causas.

Aguilar ha explicado que no hay heridos gracias a que se ha actuado de manera rápida y desde la prevención y la seguridad, pero aún hay unas 500 personas desalojadas.

Además, se han evacuado a 14 de los 27 linces ibéricos que viven en el parque: cinco crías y nueve adultos, pero no se tiene la certeza de que, los que quedaron en el parque, estén bien, ya que se les abrieron las jaulas para que en caso de que llegara el fuego, pudieran huir.

Además de los linces y otras 37 especies de mamíferos, en Doñana también hay más de 300 especies de aves protegidas, entre ellas la cigüeña, 21 especies de reptiles, 11 de anfibios y otras 20 de peces.