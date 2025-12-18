Avances en la lucha contra la esclerosis múltiple: un nuevo tratamiento podría frenar la enfermedad

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central y que condiciona la vida de miles de personas. Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 18 de diciembre, se vuelve a poner el foco en una patología marcada por la investigación constante y los avances terapéuticos de los últimos años.

Según datos de Esclerosis Múltiple España, más de 58.000 personas conviven con esta enfermedad en nuestro país. Cada año se diagnostican alrededor de 1.900 nuevos casos y, a nivel mundial, se detecta uno nuevo cada cinco minutos. La enfermedad puede manifestarse de formas muy distintas, con síntomas variables y un impacto significativo en la calidad de vida.

Avances en el tratamiento: resultados prometedores en fase III

En este contexto de investigación constante, los ensayos clínicos en fase III de un nuevo medicamento muestran resultados prometedores y sin precedentes para el control de la esclerosis múltiple. La farmacéutica Roche ha comunicado que su fármaco en desarrollo, fenebrutinib, ha logrado reducir de forma significativa los brotes en pacientes con esclerosis múltiple recurrente (EMR), la forma más común de la enfermedad que afecta al 85% de los pacientes.

El mecanismo de acción de este medicamento se centra en los linfocitos B y la microglía, dos componentes clave del sistema inmunitario, lo que permite actuar tanto sobre la inflamación aguda asociada a los brotes como sobre el daño cerebral crónico relacionado con la progresión de la enfermedad.

Beneficios desde las primeras semanas

El ensayo clínico FENtrepid, en fase III, ha incluido a más de 1.400 pacientes que recibieron el tratamiento oral dos veces al día o una terapia estándar durante al menos 96 semanas. Los resultados preliminares muestran una reducción sustancial del número de brotes en las personas tratadas. Además, el fármaco también ha mostrado beneficios en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP), una variante menos frecuente pero compleja. Las mejoras se observaron desde la semana 24 y se mantuvieron a lo largo del seguimiento.

A la espera de los resultados definitivos, estos avances refuerzan la esperanza de contar con tratamientos más eficaces y accesibles que ayuden a frenar la enfermedad.

En el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, el mensaje es claro: la investigación, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos innovadores están transformando el presente y el futuro de miles de personas.

