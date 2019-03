Roban más de 130 bicicletas en Vilanova i la Geltrú en sólo un año

Un joven ata a conciencia su bici en un aparcamiento cercano a la estación de trenes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Y es que en este municipio se producen una gran cantidad de robos y es habitual que los ciclistas se encuentren sin ellas cuando van a recogerlas. "Me han robado cuatro bicicletas. Ahora tengo una vieja y espero que no me la roben", asegura un vecino de la localidad.

En 2012, los ladrones sustrajeron en esta población 136 bicicletas. Sólo en el mes de diciembre se llevaron 15, o lo que es lo mismo, una cada dos días. "Parece que sea el supermercado de los 'cacos'. Cuando quieren una pieza vienen aquí", confiesa otro vecino. "No me atrevo a dejarla aquí por si se la llevan", lamenta otra ciudadana.

De hecho, en las tiendas de la zona ha descendido la venta. Los comerciantes aseguran que se gastan menos en estos vehículos por temor a que se los roben, y que la gente opta por comprar bicicletas de segunda mano.

Como solución, una empresa de reinserción sociolaboral construirá un aparcamiento con vigilancia que albergará 300 bicis y 6 jóvenes con riesgo de exclusión social se encargarán de controlarlas y repararlas. Estas medidas harán que los aficionados a la bicicleta puedan pasear más tranquilos.