Roban más de 11.000 euros del AMPA de un instituto de Chiclana en Cádiz: "Se han llevado el dinero de las cenas de graduación de los alumnos"

La madrugada del martes, el Instituto La Pedrera Blanca de Chiclana en Cádiz sufrió un robo. Los ladrones forzaron la puerta, cortaron cables y rompieron las cámaras de seguridad del centro. Una vez dentro entraron a distintas dependencias, dirección, cafetería aunque lo peor se lo llevó la AMPA de instituto "se llevaron de la caja fuerte 11.243 euros" nos cuenta Eva Méndez, tesorera del la Asociación de Madres y Padres.

Un jugosa cantidad para los cacos que ha dejado destrozados a los miembros de la asociación y a 180 estudiantes porque era el dinero recogido para pagar la cena y fiesta de graduación de los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato que tendrá lugar en junio. Los más de 11.000 euros nos dice Eva fueron depositados la tarde de antes en la caja fuerte del AMPA porque "al día siguiente íbamos a dar una señal al restaurante que organiza la fiesta".

Recaudar fondos

La noticia del robo ha indignado a toda Chiclana de la Frontera "ha dolido que se haga esto con los niños" señala Méndez apenada sobre todo con los de cuarto de la ESO que debido al COVID no pudieron graduarse "y ahora que van hacerlo les roban el dinero". Pero a pesar de lo ocurrido la cena y fiesta de graduación de estos chicos apunta a que se va a celebrar. La Asociación de Padres y Madres ha orquestado una Campaña bajo el lema "Por ti me gradúo yo" en la que ha participado Soledad Ariza, una conocida influencer de la localidad.

En cuestión de minutos, nos aseguran, las familias empezaron a volcarse "un padre me entregó 450 euros y hasta hemos recibido llamadas de Rota". No solo esto dice Méndez "el club de fútbol, hoteles, restaurantes, comercios de la localidad" toda Chiclana está colaborando en recaudar fondos para estos alumnos e incluso añade Eva "todas las AMPAS de Chiclana se han unido para que nuestros alumnos no se queden sin graduación".

Banda organizada

En cuatro días ya se han recaudado casi 2.000 euros. Se ha ampliado hasta el 25 de abril esta campaña. También se van a recorrer todos los centros escolares del municipio con huchas solicitando un euro como donativo. Esto, agrega la tesorera del AMPA La Pedrera Blanca, demuestra que "Chiclana es muy solidaria".

De momento no se sabe nada de los autores de este robo. La Guardia Civil encargada de la investigación trabaja para dar con los presuntos responsables. Según le han informado a Eva Méndez se trataría de una banda organizada. De hecho no es el primer robo a un AMPA que se produce. Hace unos días también robaron 32.000 euros de la Asociación de Madres y Padres de un centro educativo de Jerez de la Frontera. De ahí que Eva quiera trasladar el siguiente mensaje a todos los compañeros y compañeras de las AMPAS "no dejéis el dinero en la sede".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com