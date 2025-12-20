Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los desalojados del B9 acampan bajo una salida de la C-31 en Badalona

El alcalde de Badalona asegura que habrá "mano izquierda" mientras llueva pero que no permitirá "la acampada" en esta ciudad.

Okupas en Badalona

Okupas en Badalona Europa Press

Marta Alarcón García
Publicado:

Este miércoles, los Mossos D' Esquadra desalojaban el edificio del instituto B9 de Badalona (Barcelona), tras una orden judicial, dejando en la calle a 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos. Una operación que se saldó con 19 detenidos.

El proceso judicial previo al desalojo se había extendido por más de dos años que para el alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol considera una "actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", señaló.

"Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle", según defendió este miércoles el alcalde.

Tras el desalojo, algunos de estos inmigrantes decidieron acampar cerca del centro, pasando las noches a la intemperie, y creando episodios de tensión cuando la policía los ha desalojado de la plaza donde habían acampado para dar paso a los servicios de limpieza.

Después de que la Guardia Urbana impidiera este viernes la instalación de tiendas de campaña en la plaza situada frente al edificio ocupado, un grupo de inmigrantes desalojados han decidido pasar la noche de este viernes bajo la salida 210 de la C-31, en el barrio de Sant Roc. Este espacio, situado bajo la autopista, es donde los inmigrantes desalojados se han podido resguardar de la lluvia durante la noche.

"Habrá mano izquierda mientras llueva"

Ante esta noticia, el alcalde Xavier García Albiol ha anunciado en declaraciones a RAC1, que ordenará desmontar el campamento. "No se permite la acampada en nuestra ciudad. Habrá mano izquierda mientras llueva, pero eso no quiere decir que la situación se alargue en el tiempo", ha advertido.

Albiol ha sentenciado que "no se puede acoger absolutamente a todo el mundo", ya que los recursos materiales y económicos "son finitos y no se estiran como un chicle". "¿Y si llegan 400 más, también lo tenemos que hacer? Quienes hacen estos planteamientos sí que utilizan a estas personas", ha preguntado el alcalde.

Albiol ha querido responder a las críticas de "racismo institucional", y ha contestado: "Lo que debe hacer el ayuntamiento es dar una vivienda o pagar una pensión a 400 personas que ocupaban ilegalmente un inmueble. ¿Es esto?", se ha preguntado en voz alta el alcalde de Badalona.

Albiol responde a los relatores de la ONU

Ante las críticas recibidas por los dos relatores de la ONU que han condenado el desalojo del B9 y han alertado de que puede ser una "grave violación" de los derechos humanos, Albiol ha contestado tajante: "Será una broma. para empezar, no han pedido la opinión del Ayuntamiento de Badalona, y mucho menos de su alcalde. Y segundo, ¿el empleo ilegal es un delito y yo debo aceptarlo?, ¿por un tema de derechos humanos?, ¿gente que hace dos años que hace la vida imposible a los vecinos de la zona?", ha contestado.

