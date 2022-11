Reunión fallida entre sindicatos y Sanidad madrileña: "Hemos sentido un gran desprecio a los profesionales"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y parte de su equipo, se han reunido este viernes con algunos sindicatos con el objetivo de que la normalidad vuelva a la Sanidad madrileña tras varios días de parón.

La reunión no ha tenido los frutos que se esperaban, especialmente desde el lado de los sindicatos, Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP y UGT.

El caos y la falta de médicos en la Atención Primaria desembocó en una huelga indefinida en las urgencias extrahospitalarias que hoy cumple su cuarta jornada, un parón promovida por el sindicato Amyts.

"Un absoluto desprecio a la situación"

Fuentes de los sindicatos han informado a Antena 3 Noticias de las conclusiones de dicho encuentro y aseguran haber "salido sorprendidos y a peor", detallan que la Consejería madrileña de Sanidad les ha presentado un grupo técnico de expertos que con absoluto desprecio a la situación "han presentado un quinto modelo de 49 puntos con médico y otros 29 sin médico y una diferenciación en la que habrá enfermeras que atenderán urgencias y otras solo cuidados... Es incomprensible".

Según 'Amyts', "la propuesta que nos facilitarán en los próximos días consta de convertir los PAC en lo siguiente: solo 49 centros con médico y los otros 29 únicamente con Enfermería con apoyo de videollamada médica, de los cuales unos 10-12 (no han especificado cifra) PAC serán de atención de cuidados (no médico, no videollamada)", han asegurado.

Rechazo al nuevo plan de la Consejería de Sanidad

Por lo tanto, "Desde AMYTS rechazamos severamente este nuevo plan y que nos parece una falta de respeto para los profesionales afectados. Lo volvemos a repetir: los PAC deben tener médico sí o sí y bien dimensionados. Es una frivolidad presentar esta nueva propuesta de la mano de un grupo técnico sin comunicarnos el documento antes y encima incompleto", concluye el sindicato, que detalla que seguirá manteniendo la huelga de manera indefinida desde que se iniciara el pasado 7 de noviembre.

Amyts pide la dimisión de Escudero

Además, asegura una representante sindical de 'Amyts', "han hecho oídos sordos a nuestras peticiones. Salimos muy disgustados. Hemos sentido un gran desprecio a los profesionales. Desde 'Amyts' hemos pedido la dimisión de Enrique Ruiz Escudero. Nos han presentado un quinto modelo... pero no podría haber salido peor", han explicado fuentes sindicales de 'Amyts' a Antena 3.