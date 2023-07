Reto a los peregrinos: ¿Seguir haciendo ejercicio al llegar a la meta?

Compostela está de moda y este año así lo constatan las cifras. Hace un par de días la capital gallega recibió al peregrino número 200.000 en lo que va de año, dato que no se había registrado en nunca en esta fecha. De hecho, el número de compostelas entregadas en 2023 supera en un 14 % a las del pasado.

Por eso hemos querido saber si todos los que llegan a Santiago serían capaces de seguir un poco más allá. Lanzamos el reto al peregrino. Tras haber completado la ruta muchos terminan agotados pero ¿y si les pedimos un último esfuerzo. "Nosotros hemos hecho 800 kilómetros en bici, desde Roncesvalles y aseguro que es duro, muy duro", nos comentan. Otros, sin embargo, dicen tener fuerzas para continuar. "Yo si me pongo otra vez me hago el Camino entero de vuelta".

Pero, a la hora de la verdad, pocos continúan con la prueba que les proponemos: Tres burpees sobre la Plaza do Obradoiro. "¿Qué son los burpees?", surgen las primeras dudas. "Un ejercicio que permite medir la resistencia anaeróbica", explicamos. Tras ello se presentan ya las primeras bajas, los que no quieren competir, "no me veo con fuerza para más que para llegar a la Catedral", comenta un peregrino.

Poco después encontramos a los primeros caminantes que lo intentan, todavía con rodilleras y ampollas en los pies, sin mucho tino: amagos de flexiones, bailes, pasos laterales, pero no conseguimos que hagan un total de tres burpees. En dos horas paseando por la Plaza do Obradoiro solo tres personas han cumplido el reto.

"Estamos ya agotados, es el último día, pero siempre hay que dejar un poco de energía", dice uno de los vencedores. Hoy constatamos que los peregrinos continúan llegando a Santiago, lo hacen, de hecho, más que nunca; que impera entre ellos el buen humor y, además, conservan ganas de seguir ejercitándose, cada uno como buenamente puede.