Las restricciones vigentes en cada comunidad cuando acabe el estado de alarma

España ya no tiene estado de alarma. Las comunidades ya no cuentan con cierre perimetral ni toque de queda, excepto en aquella en las que el Tribunal Superior lo ha avalado, como Baleares o Valencia.

Los presidentes de las diferentes comunidades pidieron al Gobierno herramientas jurídicas para poder mantener algunas de restricciones y evitar contagios de covid-19. Estas son las medidas vigentes que hay en cada comunidad a partir de ahora.

Región de Murcia

Fernando López Miras ha indicado que a partir del próximo domingo se mantendrán las reuniones sociales de un máximo de seis personas en espacios públicos y privados y también en el interior y exterior de la hostelería. Se levanta el toque de queda y se elimina el cierre perimetral. La actividad no esencial cerrará a las 00:00 horas.

Aragón

Se elimine el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad, aunque algunos municipios seguirán confinados. La hostelería y el comercio no esencial cierra a las 22:00 horas, a las 20:00 horas si es zona confinada. Las reuniones sociales en espacios privados y hostelería será de cuatro en zonas confinadas y seis en el resto. Se suspenden las fiestas patronales hasta el 31 de agosto.

Comunidad de Madrid

Decae el toque de queda. La hostelería cerrará a las 12 de la noche, no admitiendo nuevos clientes a partir de las once. Se mantendrá el aforo de cuatro personas en interior y seis en exterior y las barras continuarán cerradas. Eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, aunque mantienen la recomendación.

Los centros comerciales podrán abrir una hora más, hasta las 23:00 horas con el aforo al 75%.

Comunidad Valenciana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado el toque de queda, que seguirá vigente entre las 00:00 horas y las 06:00. Reuniones sociales con un máximo de 10 personas en reuniones sociales en espacios públicos y privados y limitar el aforo al 75% por ciento en espacios de culto.

La hostelería podrá cerrar a las 23:30 horas y el aforo será del 50%, mientras que en las terrazas al aire libre el aforo será del 100%.

Asturias

El horario de la hostelería se amplía hasta la una de la madrugada. Se eleva a seis el número máximo de personas en mesa.

En los comercios de más de 300 metros cuadrados, el aforo es del 70%. Las visitas culturales guiadas serán de grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores.

Islas Baleares

El toque de queda permanece de 23:00 horas a 06:00 hasta el 23 de mayo. Controles en puertos y aeropuertos. Reuniones sociales y en domicilios estarán limitadas.

Cantabria

Sin toque de queda ni cierre perimetral. Se mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos. Medidas concretas en cada municipio.

Hostelería puede servir hasta las 22:20 en exterior y el interior permanece cerrado hasta el 11 de mayo. El aforo se mantiene: seis personas máximo por mesa y un 75%. La reuniones están limitadas a 4 personas en interiores de zonas públicas y en espacios privados también se recomienda ese número.

La Rioja

No hay toque de queda ni cierre perimetral. Reuniones sociales de seis personas máximo. La hostelería cierra a las 00:00 horas, un aforo del 50% en interiores, la recomendación de 6 personas por mesa y 2 metros de distancia y está prohibido el consumo en barra.

Andalucía

Se ha activado una desescalada en tres fases para entrar en "nueva normalidad" el 21 de junio. La primera fase supondrá la apertura de la hostelería hasta las doce de la noche, reuniones de hasta 10 personas en exterior y ocho en interior. También podrán abrir las discotecas hasta las 02:00 horas en localidades con baja incidencia, mientras que las pistas de baile sólo se autorizarán en el exterior y con mascarilla.

Se cerrarán los municipios con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se prohibirá en ellos toda actividad comercial no esencial.

Castilla-La Mancha

Hostelería abrirá hasta la una de la madrugada. Los grupos de comensales podrán llegar a diez, tanto en el interior como en el exterior. Sin toque de queda ni cierre perimetral de la comunidad.

Extremadura

Sin toque de queda. Las actividades no esenciales cerrarán a las 00:00 horas. Los territorios podrán definirse por el nivel de alerta del 1 al 4, en función de 5 parámetros: Incidencia, Trazabilidad, Positividad, Ocupación Hospitalaria y la UCI y habrá actividades de riesgo en función del nivel de alerta.

Navarra

Se levantará el cierre perimetral y el toque de queda es a las 23:00 horas. Se mantiene el cierre del interior de la hostelería. en interiores, los bares y restaurantes seguirán cerrados, aunque el plan es volver a abrirlos en las próximas semanas. Se amplían las reuniones en el ámbito privado a un máximo de dos unidades de convivientes y no más de seis personas.

Se podrá consumir sólo en las terrazas, con un máximo de cuatro personas. Se amplía el horario de apertura hasta las 22:00 horas.

Cataluña

Limitación de seis personas en las reuniones sociales. Toque de queda. Aforo del 50% en eventos religiosos. La hostelería, cultura y deporte podrá abrir hasta las 23:00 horas, con aforo limitado. Los comercios no esenciales cerrarán a las 22:00 horas.

Islas Canarias

Si el Tribunal Superior de Justicia los autoriza, se mantendrán los toques de queda, los cierres perimetrales de las islas en nivel 3 y 4 alerta, el número máximo de personas en reuniones y el de aforo para los lugares de culto.

País Vasco

Sin toque de queda ni cierre perimetral. La hostelería debe cerrar a las 22:00 horas, y sigue prohibido consumir en barra o de pie y en cada mesa un máximo de 4 personas. Cerradas las discotecas y locales de ocio nocturno,

La actividad no esencial cierra a las 22:00 horas.

Galicia

Reuniones sociales de 4 personas en espacios cerrados y 6 en espacios abiertos. Se prohíbe reunirse entre la 01:00 y las 06:00 horas. Los locales de hostelería podrán estas abiertos hasta las 23:00 horas y los restaurantes hasta las 01:00 horas (excepto en los municipios con nivel máximo).

Castilla y León

No hay toque de queda ni cierre perimetral. La hostelería abrirá hasta las 00:00 horas y el interior de bares y restaurantes se mantendrá en los municipios con más de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

