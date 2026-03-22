Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

BARCELONA

Rescatan a cuatro jóvenes tras el derrumbe del antiguo Hospital de Esparreguera, Barcelona

Al lugar se han desplazado 13 dotaciones de los bomberos, incluidos miembros del Grupo de Estructuras Colapsadas, ante el riesgo de que se derrumbasen otras partes de la edificación, y drones de la unidad de medios aéreos del cuerpo.

Imagen de archivo de Bombers

Rescatan a cuatro jóvenes tras el derrumbe del antiguo Hospital de Esparreguera, Barcelona | EuropaPress

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Los Bomberos de la Genralitat han rescatado esta tarde a cuatro jóvenes tras producirse un derrumbe parcial en un antiguo hospital abandonado en Esparreguera (Barcelona) que ha dejado a uno de los menores herido de gravedad y a otro en estado menos grave.

Hasta el lugar se han desplazado 13 dotaciones, entre ellas el Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y vehículos de apoyo y mando. También se han activado drones de la unidad de Medios Aéreos (MAER) para colaborar en las labores de localización y rescate.

Los servicios de emergencias han evacuado en una primera intervención a los dos jóvenes heridos, que han sufrido fracturas al caer a una planta inferior, mientras que los otros dos han sido extraídos ilesos del edificio posteriormente, han informado los Bomberos.

Los dos jóvenes con lesiones han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Dèu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Posteriormente, los equipos han extraído a los otros dos jóvenes, con quienes han estado en contacto durante los trabajos de rescate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El chiste de Marías Prats tras liarse entre angula y anguila: "Recuerden, es importante..."

Matías Prats, en el informativo del domingo 22 de marzo

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Tres detenidos por quemar a una mujer tras rociarla con líquido inflamable en Madrid

Imagen de archivo de Bombers

Rescatan a cuatro jóvenes tras el derrumbe del antiguo Hospital de Esparreguera, Barcelona

Imagen de un hombre frente al ordenador

Se hace pasar por un menor de edad para pedirle un vídeo sexual y fotos íntimas a una adolescente de 13 años

Matías Prats y Mónica Carrillo
Matías Prats

El chiste de Matías Prats sobre la prohibición en Torremolinos de tender la ropa en el balcón: "La cosa está cogida con pinzas"

Matías Prats, en el informativo del domingo 22 de marzo
Angulas

El chiste de Marías Prats tras liarse entre angula y anguila: "Recuerden, es importante..."

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, domingo 22 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 22 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
GIRONA

Localizan muerto con heridas de arma blanca a un hombre sin identificar en Olot, Girona

La víctima, que aún no ha sido identificada, presentaba varias heridas de arma blanca. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Detenidas diez personas por robar 445 kilos de angulas

Detenidas diez personas por robar 445 kilos de angulas

Serafín Zubiri con su perro guía

Serafín Zubiri denuncia a un bar tras negarle la entrada con su perro guía y recibir un trato "muy desagradable"

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Muere un niño de seis años tras ser atropellado accidentalmente en una celebración familiar en Montuïri, Mallorca

Publicidad