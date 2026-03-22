Rescatan a cuatro jóvenes tras el derrumbe del antiguo Hospital de Esparreguera, Barcelona

Los Bomberos de la Genralitat han rescatado esta tarde a cuatro jóvenes tras producirse un derrumbe parcial en un antiguo hospital abandonado en Esparreguera (Barcelona) que ha dejado a uno de los menores herido de gravedad y a otro en estado menos grave.

Hasta el lugar se han desplazado 13 dotaciones, entre ellas el Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y vehículos de apoyo y mando. También se han activado drones de la unidad de Medios Aéreos (MAER) para colaborar en las labores de localización y rescate.

Los servicios de emergencias han evacuado en una primera intervención a los dos jóvenes heridos, que han sufrido fracturas al caer a una planta inferior, mientras que los otros dos han sido extraídos ilesos del edificio posteriormente, han informado los Bomberos.

Los dos jóvenes con lesiones han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Dèu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Posteriormente, los equipos han extraído a los otros dos jóvenes, con quienes han estado en contacto durante los trabajos de rescate.

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