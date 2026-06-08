El papa Léon XIV durante la visita a la catedral de la Almudena: "Para construir algo hermoso hay que destruir los muros"

Durante su visita a la Catedral de la Almudena, el papa León XIV lanzó un mensaje centrado en la necesidad de superar las divisiones que, a su juicio, siguen presentes en la sociedad actual. El Pontífice participó este lunes en un acto de homenaje a la patrona de Madrid, donde recordó el origen de una de las tradiciones más conocidas vinculadas a la imagen de la Virgen.

León XIV evocó el episodio histórico según el cual la talla fue ocultada en un tramo de la muralla de la ciudad durante la dominación musulmana para evitar su destrucción. Permaneció escondida durante años hasta que, tras el derrumbe de una parte de esos muros, fue localizada intacta.

A partir de esa historia, el Papa estableció un paralelismo con la realidad actual. "Fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la Madre con su pueblo", señaló. Después advirtió de que hoy continúan existiendo "muchas murallas" que no sirven para proteger, sino que "dividen, alejan y aíslan".

El Pontífice lamentó que, en ocasiones, se opte por mantener esas barreras en lugar de afrontarlas. "Para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros", afirmó durante su intervención.

En el acto, León XIV entregó además la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena, una distinción que depositó personalmente junto a la imagen como muestra de devoción mariana. La ceremonia contó con la presencia de la reina Sofía, que previamente había mantenido un encuentro privado con el Papa en la Nunciatura Apostólica.

La reunión con la reina Sofía

La reina Sofía mantuvo un encuentro privado con el Pontífice pocas horas antes de acompañarle en los actos programados en la Catedral de la Almudena.

La emérita abandonó la Nunciatura pasadas las 17:30 horas tras una reunión en la que también participaron las infantas Elena y Cristina, junto a varios de sus hijos. El encuentro se produjo después de una intensa agenda institucional del Papa durante su estancia en la capital.

La familia real volvió a coincidir con León XIV apenas un día después de la multitudinaria misa celebrada en la plaza de Cibeles. Allí estuvieron presentes las infantas Elena y Cristina junto a varios de sus hijos y parejas.

Entre los asistentes figuraban Pablo Urdangarin y Johanna Zott; Juan Urdangarin y Sophia Khan; Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa; además de Victoria Federica y su pareja. La ausencia más comentada fue la de Felipe Juan Froilán, que permanece en Abu Dabi junto al rey Juan Carlos.

Una semana de actos institucionales

La agenda de León XIV en España ha estado marcada por los encuentros con distintas instituciones y por la participación de la Familia Real. El sábado fue recibido por Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Palacio Real. Un día después volvieron a coincidir durante la celebración religiosa en Cibeles.

El cierre de la visita también tendrá presencia institucional. Será Felipe VI quien viaje a Tenerife para despedir al Pontífice antes de su regreso a Roma, mientras que la reina Sofía mantendrá otros compromisos oficiales ya previstos en su agenda.

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