Ramón Basterra: "Creo que mi hijo está enamorado y depende afectivamente de Rosario Porto"

"Mi hijo estaba desesperado, no le entendía", asegura Ramón Basterra, abuelo de Asunta, nada más comenzar su participación en el programa especial de Antena 3, sobre su hijo Adolfo. "Él decía, me la han quitado. La niña ha muerto", relata el momento en el que se enteró de la muerte de Asunta.

Antes de continuar con la entrevista, el padre de Alfonso Bastierra reconoció que su hijo "estaba destrozado, eso no se finge. Se fue tranquilizando poco a poco, pero mi hijo estaba francamente mal."

Sobre la relación sentimental que unía a los padres de Asunta, Ramón también opinó, "yo creo que mi hijo está enamorado de Charo", aseguraba, "mi hijo depende afectivamente de Rosario, no económicamente".

En el momento en el que Nacho Abad y Alfonso Egea tratan el tema de la sedación de Asunta por parte de sus padres, Ramón no reconoció la posibilidad de que Alfonso Bastierra y Rosario Porto, envenenaran a su hija. "No es posible, lo dudo", comentó rotundamente.

"No conozco tanto a Rosario como a mi hijo, pero no me creo que pudiera envenenar a Asunta", aseveró, "por nada del mundo creo que la madre pueda dar estos medicamentos a la niña, eso no tiene ni pies ni cabeza".

Para concluir la entrevista, Ramón Basterra quiso aprovechar la oportunidad de mandar un mensaje a su hijo, que se encuentra actualmente en la cárcel. Ramón Basterra transmitió todo su apoyo al padre de Asunta, antes de reconocer que en el caso de que Alfonso fuera condenado por asesinato, "supondría la muerte", de un abuelo enanorado de una "muñequita asiática", que no volverá a ver.