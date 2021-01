La polémica en torno a los incumplimientos del protocolo de vacunación contra el coronavirus por parte de algunos dirigentes políticos sigue creciendo ya que cada día se conocen nuevos nombres de vacunados indebidamente. Alcaldes y otros altos cargos que haciendo uso de su posición se han saltado los turnos establecidos por el ministerio de Sanidad para ponerse la vacuna contra el coronavirus, algunos una vez sacado su nombre a la luz piden disculpas, los menos dimiten, y la mayoría justifica su dosis o bien asegurando que están en primera línea de la lucha contra la pandemia o algún otro motivo.

En el mapa que mostramos a continuación puedes consultar tanto el número como el nombre, si ha trascendido, de los políticos o cargos públicos que no han cumplido los plazos marcados por el ministerio de Sanidad y se han puesto la vacuna contra el coronavirus antes de tiempo y saltándose los protocolos oficiales. Con diferentes colores se muestran las provincias que más cargos tienen vacunados indebidamente.

Extremadura

La concejala del PSOE en Plasencia, Soraya Cobos, directora del Centro Sociosanitario de Plasencia reconoce que se vacunó contra el coronavirus fuera del plazo que le correspondía justificando que lo hizo "para no desperdiciar la dosis".

También en la provincia de Cáceres, el alcalde del Ayuntamiento de Valverde del Fresno, Amalio Robledo (PSOE), recibió la primera dosis de la vacuna el pasado 11 de enero argumentando que ocupa el cargo de director de los pisos tutelados.

Comunidad Valenciana

Francisco López es el alcalde socialista de Rafelbunyol y no esperó ni un día en ponerse el suero de Pfizer contra el coronavirus. De hecho el mismo 27 de diciembre, día en el que se administraron las primeras dosis de las vacunas en nuestro país al regidor socialista le inyectaron la primera dosis. Tras el escándalo generado, López ha renunciado a ponerse la segunda dosis que le correspondía el pasado 17 de enero. Él asegura que se la puso "para dar ejemplo" y ha pedido disculpas. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dado instrucciones a la Conselleria de Sanidad para que no se administre la segunda dosis de vacuna a aquellos que han recibido la primera de forma irregular e incumpliendo los protocolos establecidos.

En Alicante fue precisamente donde saltó el primer caso a los medios el 18 de enero, entonces se supo que el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante), José Galiano, (PP) recibió fuera de turno la vacuna, según sus palabras, porque "había un sobrante de dos o tres dosis que se iban a desechar". En esta misma provincia el PP ha pedido la dimisión de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, ambos del PSPV-PSOE, que se vacunaron contra el coronavirus alegando el mismo motivo de dosis sobrantes.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y diputado provincial (PP), argumenta que recibió la vacuna en calidad de sanitario porque ejerce como médico del equipo de fútbol municipal (2ªB). También recibió la vacuna Manuel Alcalá, consejero de Sanidad de la localidad.

El popular Juan Bautista Roselló es el responsable político del Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo, dependiente de la Diputación de Alicante y en eso se escuda para haber recibido la dosis.

Galicia

El Servicio Gallego de Salud ha admitido hasta 17 vacunaciones indebidas en Pontevedra pese a no cumplir los criterios fijados y lo argumenta como un "error" en las listas.

País Vasco

Los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa María, en Bilbao, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, forman parte del grupo minoritario que sí ha dimitido por haberse vacunado frente a la COVID-19 antes de que lo marcase el protocolo. Tanto Sabas como Maiz habían sido concejales del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao y enviaron un mail interno al resto de trabajadores disculpándose si en "algo" se habían equivocado.

Andalucía

Rocío Galán, concejala de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Bonares (Huelva) también ha presentado su dimisión por este motivo.

La alcaldesa Francisca Alamillo del PSOE argumenta que se vacunó porque sobraron dosis tras acabar en la residencia de mayores del municipio. "En ningún momento manifesté mi deseo de vacunarme, sino que esta posibilidad surgió cuando se habían vacunado todos los residentes y el personal y quedaban dos dosis que o se ponían o había que desecharlas".

El también socialista José Luis Cabrera, alcalde de Alcarecejos justifica que le llamaron pidiendo que se vacunara porque habían sobrado dosis y que se lo pidieron los sanitarios para dar ejemplo y confianza a los residentes. Se vacunó el 31 de diciembre.

Sorprendente fue la explicación dada por Jesús Fernández, alcalde de El Guijo que contestó a la pregunta de por qué se había vacunado diciendo porque "entro y salgo de la residencia prácticamente cada día".

Baleares

En Baleares ha trascendido la vacunación antes de tiempo de gerentes y otros directivos de hospitales pequeños, como son los de Manacor, Inca y Mahón. Sin embargo el Govern considera que aunque no atiendan directamente a los enfermos, son "personal esencial" para el funcionamiento de los hospitales.

Murcia

El caso más sonado hasta el momento ha sido el de Manuel Villegas, consejero de Sanidad de Murcia que en la mañana del miércoles pidió disculpas pero rechazó la dimisión y por la tarde acabó dimitiendo. Él y otros cargos de la consejería se vacunaron pese a no formar parte del personal de primera línea.

El escándalo también ha salpicado a la socialista Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura, que no ha dimitido pero asegura aceptará lo que marque su partido.

La popular María Teresa Martínez Ros, directora general de Planificación, Investigación y Farmacia de la Consejería de Salud se vacunó junto a su marido.

Canarias

En Tenerife, Antonio Alarcó senador y portavoz en Sanidad del grupo popular en el senado se vacunó el 21 de enero y argumentó que es sanitario al ser cirujano de profesión y población de riesgo, pese a que aún no se ha alcanzado la fase de vacunación de dicho colectivo

Cataluña

El alcalde de Ruidoms, Sergi Pedret de JuntsXCat se vacunó junto a otro concejal del mismo partido el 13 de enero.

Ceuta

El presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas no destituirá al consejero de Sanidad, Javier Guerrero, al entender que su decisión de vacunarse no ha sido "ni arbitraria ni discrecional"."Yo no quería vacunarme pero mis técnicos me dijeron que si no me vacunaba yo ellos tampoco lo harían, sobre todo pensando en mi vulnerabilidad por mi diabetes y tensión", ha defendido el consejero.