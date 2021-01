Ximo Puig pide que aquellos que se han vacunado de forma irregular, no reciban la segunda dosis de la vacuna

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ante el aumento de casos de políticos o altos cargos que han recibido la vacuna contra el coronavirus de forma irregular y sin formar parte de los grupos marcados por el Ministerio de Sanidad, no reciban la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Así lo ha señalado este jueves el presidente de la Comunidad Valenciana en rueda de prensa, por lo que ninguna de las personas que hayan recibido "de manera improcedente" la primera de las dos dosis que se deben administrar, no reciba la segunda. Finalmente, Puig ha dado instrucciones para que, efectivamente, no se aplique esta segunda dosis. "Cuando uno comete un error, y es un error grave saltarse el sistema de vacunación, lo primero y fundamental es asumir que se ha cometido un error", ha sostenido, por lo que no ve razonable que haya algunos que no lo asumieran.

Puig (PSPV) niega, por tanto, la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a otros alcaldes de la región que ya han sido vacunados y que forman parte de su mismo grupo político (los de los municipios de Rafelbunyol, Els Poblets y El Verger), los cuales ya han sido suspendidos cautelarmente de militancia. Preguntado por si todos aquellos que se han vacunado deberían dimitir, Puig ha defendido que "obviamente se debe asumir la responsabilidad política". En las últimas horas también se ha conocido que el consejero de Salud de Ceuta ha sido vacunado fuera de plazo.

Puig ha defendido la necesidad de asumir "responsabilidades políticas", y ha señalado que "cuando uno comete un error, y es un error grave saltarse este sistema de vacunación, lo primero y lo fundamental es asumir que se ha cometido un error".