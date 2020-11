¿Qué comunidades estarán cerradas por las restricciones del coronavirus durante el puente de diciembre?

Aunque los últimos indicadores de contagios de coronavirus parecen reflejar cierta estabilización de la segunda ola de coronavirus en España, las cifras de fallecidos siguen siendo dramáticas y las comunidades lejos de relajar las restricciones las mantienen. Por el momento se sabe que 5 comunidades van a estar cerradas durante el puente de diciembre con motivo de la Constitución y la Inmaculada.

Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Navarra, Cantabria y Cataluña mantienen el cierre perimetral de sus territorios al menos hasta después de los festivos de diciembre.

Comunidad Valenciana

El Gobierno prorrogará hasta al menos el 9 de diciembre la prohibición de entrar o salir de la región, además también estarán vigentes el toque de queda nocturno, y las limitaciones a la hostelería y el comercio, las ceremonias, el consumo de tabaco en la vía pública o las reuniones de carácter social. Tras el puente se evaluará la situación de cara a las Navidades.

Castilla la Mancha

Castilla la Mancha mantendrá también el cierre perimetral, el toque de queda entre las 00:00 y las 06:00 horas y la limitación de las reuniones a 6 personas.

Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, adelantó este martes que el cierre de la comunidad se prolongaría pasado el puente de diciembre que en la comunidad foral es más largo al empezar el 29 de noviembre con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre. Chivite dejaba entrever que las Navidades no serán como las anteriores. "Desde luego no vamos a tener unas Navidades de comidas o cenas con muchas personas". "Quizás no podamos estar con toda nuestra familia al completo, pero sí que procuraremos abrir la mano en lo que tiene que ver con los no convivientes", ha explicado.

Cataluña

Cataluña anunció este martes que mantenía el cierre perimetral de Cataluña y por municipios los fines de semana, que pasará a ser este último por comarcas a partir del 7 de diciembre. La Generalitat ha dado a conocer su plan de desescalada que se pondrá en marcha a partir del 23 de noviembre.

La desescalada se estructurará en cuatro tramos que serán de 15 días, mientras que el toque de queda nocturno se mantendrá más allá de Navidad, cuando las reuniones no podrán ser de más de 10 personas y de dos grupos de convivencia como máximo.

Cantabria

Se disparan los contagios y aumentan los hospitalizados y los ingresados en la UCI por el coronavirus en Cantabria. Asimismo, la cifra de muertes en las últimas 24 horas supone la más alta de la segunda ola, con seis fallecidos.