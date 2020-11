El plan de Cataluña para reabrir en diferentes fases hostelería, comercio y ocio a partir del lunes

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha hablado sobre el pacto PSOE Bildu para los Presupuestos Generales del Estado 2021. "Si Sanchez tira por Bildu y ERC lo hará porque quiere, no porque no tenga otra opción. Si Sánchez va por esa vía radical es porque quiere y no porque tenga otra opción".