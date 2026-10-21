El Hospital Niño Jesús crea cuentos personalizados con IA para explicar la quimioterapia a los niños ingresados

Arco Iris no es un peluche cualquiera para María Belén. Es uno de sus grandes apoyos en un momento difícil. Ahora, además, tiene su propio cuento, una historia personalizada en la que ese compañero tan especial se convierte en protagonista.

La reacción de la pequeña ha emocionado a su madre, Cledy, que ha visto cómo recibía la historia con ilusión. «Venía emocionada de casa», explica. Cuando ha descubierto el cuento, también ella se ha emocionado: «En cuanto he visto el cuento realizado, a mí me ha llenado de emoción».

Para ambas, Arco Iris representa mucho más que un juguete. Es un vínculo afectivo que puede ayudar a María Belén a sentirse más segura y a afrontar mejor lo que está viviendo. «Es algo a lo que ella le tiene muchísimo afecto y es un apoyo también para nosotros», cuenta su madre.

Cuentos personalizados para acompañar a los niños

Detrás de esta iniciativa está NewsLittle, un programa de acompañamiento narrativo que ya se utiliza en el aula hospitalaria del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, en Madrid.

La propuesta parte de un elemento cercano al niño —un peluche, un muñeco o su mascota— para construir una historia adaptada a su situación. De esta forma, sus emociones y experiencias pueden abordarse mediante un relato comprensible, con el que le resulte más fácil identificarse.

«Son personalizados, con su nombre y su objeto de apego», explica Gala, psicóloga del equipo. Cuando los niños se reconocen en la historia, pueden anticipar mejor lo que va a ocurrir, integrar la información y afrontar con más tranquilidad determinados momentos difíciles.

La inteligencia artificial, al servicio de los profesionales

El proyecto combina el trabajo de profesionales de la psicología y la pedagogía con herramientas tecnológicas que permiten adaptar los relatos a cada niño.

Julio Casanova, profesor del aula hospitalaria del Niño Jesús, explica que utilizan «la inteligencia artificial y las últimas tecnologías para ponerlas al servicio de los niños, de sus necesidades educativas especiales, y hacer que entiendan su situación y su enfermedad».

La tecnología facilita la personalización, pero no sustituye la intervención humana. Las historias se desarrollan dentro de una metodología definida y con revisión profesional. No se trata de una inteligencia artificial que invente cuentos o converse de forma autónoma con los menores.

Un apoyo que continúa también en casa

Uno de los objetivos de NewsLittle es que el acompañamiento no termine cuando acaba la intervención de un profesional. La plataforma permite que las familias accedan a las historias y puedan compartirlas con sus hijos también fuera del hospital.

Así, el cuento se convierte en una herramienta para abrir conversaciones, poner palabras a emociones difíciles y ayudar a los padres a encontrar la manera de explicar lo que está ocurriendo.

En el caso de María Belén, el siguiente paso está claro: leer el cuento de Arco Iris juntos. «Lo vamos a ver, lo vamos a leer…», adelanta su madre.

Una historia hecha a su medida, con un protagonista que ya forma parte de su mundo y que ahora puede ayudarla a comprender un poco mejor el suyo.